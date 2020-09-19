الرئيس العراقى يحذر من التراخى بمحاسبة الفاسدين ويدعو لانتخابات مبكرة نزيهة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذّر الرئيس العراقى برهم صالح، من التراخى فى محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة، داعيا إلى إجراء انتخابات مُبكّرة حرّة ونزيهة بعيدا عن "سطوة السلاح"، وقال صالح، في كلمة ألقاها خلال المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، أوردتها قناة "السومرية نيوز"، اليوم السبت، "إن هناك تاريخاً أسود ومخزياً من المعاناة التي واجهتها النساء، ويجب ضمان حقوق المرأة"، داعيا في الوقت ذاته إلى إقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات المُرسل من رئاسة الجمهورية. وعلى الصعيد السياسي .. أشار صالح، إلى أن الإصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر إرادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح، مشددا على ضرورة عدم التراخي في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة.

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