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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبعيني يبحث عن أصدقاء بعد وفاة زوجته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
حظي رجل سبعيني بموجة تعاطف واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت عليه الرسائل من أشخاص يطلبون صداقته، بعد أن انتشرت صورة لافتة وضعها على نافذة منزله، أعرب فيها عن شعوره بالوحدة بعد وفاة زوجته، وعن حاجته للتعرف على أصدقاء.
وحسب موقع سكاي نيوز، علّق توني وليامز (75 عاما) لوحة على نافذة منزله في بريطانيا، عليها: «لقد خسرت جو.
زوجتي العزيزة وتوأم روحي. ليس لدي أصدقاء أو عائلة.. لا يوجد أحد لأتحدث معه». وأضاف: «أجد الصمت المتواصل على مدار 24 ساعة عذاب لا يمكن تحمله.. ألا يمكن لأحد أن يساعدني؟». وبعد وفاة زوجته، حاول ويليامز التعرف على أصدقاء من خلال نشر إعلان في صحيفة محلية، إلا أنه لم يتلق أي اتصالات، ثم حاول أن يطبع بطاقات صغيرة وتوزيعها في السوبرماركت، لتفشل هذه المحاولة أيضاً.
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