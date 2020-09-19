مستوحى من المناطق الساحلية .. «طرق دبي» تفتتح جسراً للمشاة يربط أربع جهات بتقاطع «المارينا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات أمس السبت، جسراً للمشاة، يعد الأول من نوعه في إمارة دبي، له أربعة سلالم تربط الجهات الأربع على تقاطع شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مع الشارع الغربي، بالقرب من جميرا بيتش ريزيدنس (JBR)، مدخل منطقة المارينا.

ويتميز الجسر بتصميمه الفريد الذي استوحي من طبيعة المباني في المنطقة والمواقع الساحلية، ويبلغ طول الجسر 75 متراً، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 8000 شخص في الساعة في الاتجاهين.

وقال مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: إن تنفيذ جسور المشاة في إمارة دبي، يأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، في تطوير جودة الحياة في المدينة لتحقيق السعادة للسكان، والتحول نحو النقل المستدام والأقل تلويثاً للبيئة، كما يأتي تنفيذاً لتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بجعل المدينة صديقة للدراجات الهوائية، حيث تتضمن بعض جسور المشاة مواقف ومسارات للدراجات الهوائية، ويأتي تنفيذها أيضاً في إطار استراتيجية السلامة المرورية لإمارة دبي بـــ «صفر وفاة»، لتكون إمارة دبي الأكثر أماناً في العالم في مجال السلامة المرورية بحلول عام 2021.

وأضاف: يتميز جسر المشاة في منطقة المارينا بتصميمه المميز كأيقونة معمارية تضاف لجمالية منطقة المارينا، التي تعد مقصداً للزوار ومحبي البحر، وتوفر تجربة فريدة لساكني وزوار إمارة دبي، مشيراً إلى أن تصميم واجهة الجسر مستوحى من الطبيعة العمرانية للمنطقة، وينسجم الشكل واللون مع أشكال وألوان المباني المحيطة، ويعبر الشكل المنحني للجسر عن طبيعة الموقع الساحلي والانسيابية التي سيحققها من خلال توفير الترابط والتجانس مع المباني المحيطة، ويتيح الجسر للمشاة التنقل بين الجوانب المختلفة للتقاطع بحرية تامة، دون الحاجة للتوقف عند الإشارات الضوئية.

وأوضح الطاير أن تنفيذ جسر المشاة بهذا الحجم في منطقة المارينا، جاء لعدة أسباب منها الأعداد الكبيرة للمشاة على التقاطع، التي تتجاوز 2300 شخص في ساعات الذروة، في حين يصل عدد المركبات التي تستخدم التقاطع إلى قرابة 2000 مركبة في ساعات الذروة في كل اتجاه، ويقدر عدد الأشخاص الذين يعبرون التقاطع نحو منطقة جميرا بيتش رزيدنس في عطلة نهاية الأسبوع، بأكثر من 1000 شخص في كل اتجاه، ومن الأسباب أيضاً عبور ترام دبي للتقاطع كل ست دقائق، ووجود محطتين لترام دبي، ومواقف للحافلات، وعدم وجود أي معابر للمشاة قريبة من التقاطع.

ودعا الطاير السكان من مواطنين ومقيمين وزوار إلى استخدام الجسور والأنفاق المخصصة لعبور الطريق، كما دعا سائقي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المحددة وتخفيفها عند أماكن عبور المشاة، حرصاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.