شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على «سبايدر مان» البولندي أثناء تسلقه ناطحة سحاب دون معدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف رجل بعد تسلّقه برج مونبارناس، أعلى ناطحة سحاب في مدينة باريس، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة.
وقال مصدر بالشرطة الفرنسية: تم توقيف الرجل قرابة الثامنة مساء الجمعة، على قمّة البرج البالغ ارتفاعه 209 أمتار والذي تسلّقه من دون أيّ معدّات وقائية، بحسب المصدر عينه.
وبحسب فرانس برس، انطلق الرجل في مغامرته هذه مع حلول المساء وأوفد عناصر من الشرطة إلى الموقع حيث نفذوا عملية نزول بالحبال لتوقيفه، فيما كان قد قطع نصف المسار. والرجل الذي لم يُكشف عن هويته هو بولندي قدّم نفسه على أنه سائح، بحسب مصدر من الشرطة.
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