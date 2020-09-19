وفاة «جينسبورج» تشعل حرباً ضارية بين الجمهوريين والديمقراطيين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت عميدة قضاة المحكمة العليا الأمريكية، روث بادر جينسبورج، الجمعة، عن عمر يناهز 87 عاماً، ما ينذر بمعركة سياسية حادة لملء منصبها الشاغر قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وتوفيت القاضية التقدمية التي تعد أيقونة لليسار محاطة بعائلتها، بعد معركة مع سرطان البنكرياس، على ما أعلنت المحكمة العليا في بيان. وكانت القاضية التي كافحت من أجل حقوق النساء والأقليات ومن أجل البيئة، تعاني مشكلات صحية مُنذ بضع سنوات ونقلت إلى المستشفى مرتين خلال الصيف، وكان الديمقراطيون يتابعون عن كثب وضعها الصحي خشية أن يسارع الرئيس دونالد ترامب إلى تعيين خلف لها.

ترامب: عملاقة القانون.. وبايدن: كافحت من أجلنا جميعاً

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وعلم الرئيس الجمهوري المرشح لولاية ثانية بنبأ وفاتها من صحفيين في ختام مهرجان انتخابي عقده في مينيسوتا، فاكتفى بالإشادة بـ«حياة استثنائية»، بدون أن يفصح عن نواياه بشأن مقعدها. وبعد ساعات وصفها بأنها «عملاقة القانون». أما خصمه الديمقراطي، جو بايدن، فأشاد بأشهر القضاة الأمريكيين وقال: روث بادر جينسبورج كافحت من أجلنا جميعاً وكانت تحظى بكثير من المحبة. داعياً إلى عدم التسرع لتعيين خلف لها.

وقال في تصريح صحفي: «يجب على الناخبين اختيار الرئيس وعلى الرئيس اختيار قاض لينظر فيه مجلس الشيوخ. وحيا «بطلة أمريكية»، وصوتاً لا يكل في السعي إلى المثال الأعلى الأمريكي: تساوي الجميع أمام القانون».

وكتب الرئيس السابق، باراك أوباما على تويتر: إن روث بادر جينسبورج قاومت حتى النهاية بإيمان ثابت في ديمقراطيتنا ومثلها. وذكرت إذاعة «إن بي آر»، أن القاضية أفصحت عن وصيتها الأخيرة لحفيدتها كلارا سبيرا، فقالت لها قبل وفاتها: أعز أمنية لديّ هي عدم تبديلي طالما لم يؤد رئيس جديد اليمين الدستورية.

وأعلن ترامب في أغسطس/آب الماضي، أنه لن يتردد في تعيين قاض في المحكمة العليا، حتى قبل وقت قصير من الانتخابات وقال متحدثاً لإذاعة محافظة: «سأتحرك سريعاً». وحرصاً منه على حشد تأييد اليمين المتدين، وضع بعد ذلك قائمة أولية بمرشحين جميعهم قضاة محافظون معارضون بمعظمهم للإجهاض ومؤيدون لحمل السلاح.

وبموجب الدستور، يختار الرئيس مرشحه ويطرحه على مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. وأبلغ رئيس مجلس الشيوخ الجمهوري، ميتش ماكونيل، مُنذ الآن أنه سيجري عملية تصويت، بالرغم من أنه رفض عام 2016 تنظيم جلسة استماع إلى قاض اختاره باراك أوباما لهذا المنصب بحجة أنه كان عاماً انتخابياً.

«معركة سياسية ضارية»

وإن كان الجمهوريون يملكون غالبية 53 مقعداً من أصل مئة في مجلس الشيوخ، فإن بعض الجمهوريين المعتدلين الذين يواجهون حملات صعبة لإعادة انتخابهم، قد لا يشاركون في التصويت، ومن المتوقع أن يوظف المعسكران وسائل كبرى لمحاولة إقناعهم. وتوقع أستاذ القانون، كارل توبياس «معركة سياسية ضارية» لأنه إذا تمكن ترامب من تعيين قاض جديد «فستصبح المحكمة العليا الأكثر انحيازاً للمحافظين مُنذ قرن».

وتضم المحكمة الحالية خمسة قضاة محافظين من أصل تسعة، وهم لا يتخذون موقفاً موحداً في كل القضايا، بل غالباً ما يصوت أحدهم مع زملائه التقدميين. وتملك المحكمة العليا الأمريكية كلمة الفصل في كل القضايا الاجتماعية الكبرى التي ينقسم عليها الأمريكيون مثل الإجهاض وحق الأقليات وحيازة السلاح وعقوبة الإعدام وغيرها.

عينت روث بادر جينسبورج في المحكمة العليا عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، وتميزت بدفاعها عن حقوق المرأة في السبعينات واكتسبت شعبية واسعة للغاية رغم جدية منصبها. وتجمع مئات الأشخاص في تحرك عفوي، الجمعة، أمام أعمدة مبنى المحكمة العليا تكريماً لها وتم تنكيس أعلام الكونجرس والبيت الأبيض.

وبالرغم من مواقفها اليسارية، صدرت إشادات عن الجمهوريين والديمقراطيين على السواء فور إعلان نبأ وفاتها. وقالت زعيمة الديمقراطيين في الكونجرس، نانسي بيلوسي: إن كل امرأة، كل فتاة، كل عائلة في أمريكا استفادت من ذكائها اللماع. وكانت النبرة مماثلة من الطرف الآخر من المروحة السياسية، فأشاد وزير الخارجية مايك بومبيو بـ«بطلة في القانون» فيما أثنى وزير العدل بيل بار على حقوقية «لامعة تحظى بالإعجاب» و«نافذة». وأعرب السناتور الجمهوري، ليندسي جراهام، المقرب من الرئيس عن «حزنه» لوفاتها.

وخرج السناتور الجمهوري، تيد كروز، المدرج على قائمة ترامب للمرشحين المحتملين للمحكمة العليا عن هذا الإجماع ليطالب بتعيين خلف لها، فدعا الرئيس في تغريدة إلى إعلان خلفها مُنذ الأسبوع المقبل، حتى يتمكن مجلس الشيوخ من تثبيته في المنصب قبل الانتخابات. وكتب: هذا التعيين هو السبب الذي انتخب دونالد ترامب من أجله.