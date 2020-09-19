شكرا لقرائتكم خبر عن «رفائيل ألبيرتي».. مبتكر حرب العصابات الشعرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: الخليج

«الشعر دائماً هو فعل سلم، فالشاعر يولد من السلام، كما يولد الخبز من الدقيق، إن دعاة الإشعال والحربيين والذئاب، يبحثون دائماً عن الشاعر لحرقه، لقتله، لنهشه، مبارز ماجن أصاب «بوشكين» بجرح قاتل بين أشجار حديقة ذاهلة، وأحصنة بارودية عدت فوق جسد «بيتوفي» وهو فاقد الحياة؛ حيث كان مصارعاً ضد الحرب، مات «بيرون» في اليونان، والفاشيون الإسبان بدأوا الحرب في إسبانيا باغتيال أفضل شعرائها».

هكذا يتحدث بابلو نيرودا عن الشاعر الإسباني الكبير رفائيل ألبيرتي، مؤكداً أنه على هذا النحو هو الكائن الناجي من الموت، لقد أعدت له ألف ميتة، واحدة منها في غرناطة، وأخرى كانت تنتظره في إشبيلية كانوا يبحثون عنه لشنقه، لقتل الشعر فيه مرة أخرى.

لكن الشعر لم يمت، فللشعر أرواح القطة السبع، قد يزعجونه، يسحلونه في الشارع، ويسخرون منه، قد يحاصرونه؛ لإغراقه، قد ينفونه، يحبسونه، وقد يطلقون عليه أربع رصاصات، لكن الشعر يخرج من كل هذه الحوادث بوجه نظيف وابتسامة من أرز.

يحكي بابلو نيرودا كيف عرف رفائيل ألبيرتي، لقد عرفه في شوارع مدريد بقميص أزرق، وربطة عنق حمراء، عرفه مناضلاً في سبيل الشعب، حين لم يكن هناك شعراء كثر يمارسون هذا القدر الصعب، لم تكن الأجراس قد قرعت لإسبانيا، لكنه كان يعرف ما يمكن أن يحدث، إنه رجل من الجنوب، ولد إلى جانب البحر الصاخب، وجبل قلبه من نار الأعناب وهدير الموج، كان شاعراً دائماً مع أنه لم يعرف ذلك في سنواته الأولى، فيما بعد عرفه جميع من في إسبانيا، ثم عرفه العالم بأسره.

رفائيل ألبيرتي يعني بريق الشعر في اللغة الإسبانية، فهو ليس شاعراً مطبوعاً فحسب، وإنما عالم من علماء الشكل، إن لشعره كما لوردة حمراء متفتحة في الشتاء بمعجزة، لقد أضاءت هذه الوردة الحمراء درب الذين حاولوا صد الفاشية في إسبانيا، والعالم كله يعرف هذه القصة التراجيدية.

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لم يكتب ألبيرتي السوناتات الحماسية فقط، ولم ينشدها في الثكنات وفي جبهات القتال فقط؛ بل ابتدع حرب العصابات الشعرية، وابتدع الأغاني التي كانت أعلى من صوت المدافع.

ولد رفائيل ألبيرتي في سنة 1902 بإحدى قرى قادش على المحيط الأطلسي في إسبانيا، وأنهى دراسته في مدرسة تابعة للآباء الجيزويت، ثم انتقل مع العائلة إلى مدريد سنة 1917 ومنذ صباه كان ميالاً إلى الرسم، وفي مدريد أخذ يتردد على المتاحف، ويحاول تقليد لوحات كبار الفنانين.

أصيب بمرض أقعده طويلاً، وخلال فترة مرضه بدأ بكتابة الشعر، فكان ديوانه الأول «بحار في البر» الذي نال عنه الجائزة الوطنية عام 1923 وفي بيت الطلبة بمدريد تعرف إلى لوركا وسلفادور دالي ولويس بونويل وأسهم في النضال ضد ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا، وأصبح من أبرز شعراء جيل 27 وتوالت دواوينه «فجر المنثور - جير وغناء - عن الملائكة».

بعد سقوط بريمو دي ريفيرا وإعلان الجمهورية في إسبانيا عام 1931 ينخرط ألبيرتي في صفوف الحزب الشيوعي، ويسافر إلى باريس ثم يجول في أوروبا ويزور الاتحاد السوفييتي عام 1933 ويصدر بالتعاون مع زوجته مجلة «أكتوبر» التي أوقفتها الرقابة بعد سنة من صدورها، ويتعرف إلى بابلو نيرودا ويتعاون معه في إصدار مجلة «الحصان الأخضر للشعر» ويناضل من أجل إقامة الجبهة الشعبية التي تصل إلى السلطة في انتخابات عام 1936 ويسهم في النضال ضد الفاشية، ويعمل مع آخرين على تنظيم مؤتمر «أدباء العالم يدافعون عن الشعب الإسباني»؛ وذلك أثناء حصار مدريد.

بعد سقوط الجمهورية يهاجر ألبيرتي إلى باريس؛ حيث يعاني لفترة مرارة البؤس والجوع، ثم عمل مترجماً في الإذاعة الفرنسية الموجهة إلى أمريكا اللاتينية.

ويتجول في أقطار أمريكا اللاتينية إلى أن يستقر به المقام في روما، ويبقى فيها حتى عام 1976 ثم يعود إلى إسبانيا بعد موت فرانكو وسقوط الفاشية، ليفوز في الانتخابات البرلمانية، ويصبح عضواً في البرلمان الإسباني، لكنه يستقيل منه بعد شهور قليلة، وفي السنوات الأخيرة من حياته يعود إلى ممارسة الرسم.