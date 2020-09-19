أدريانا ليسبوا.. الرواية على أنغام الجاز

لا يحتاج المرء إلى أن يكون مطلعاً على تاريخ شعب ما، حتى يفهم ثقافته، ففي النهاية، تعرف الأماكن بالمشاعر، بالأفراح والأحزان، والأسرار، التي هي سمات الحياة في كل مكان، وكل هذا يمكن معرفته من رواية أو ديوان شعر، من هنا تأتي أهمية كتابات الكاتبة البرازيلية «أدريانا ليسبوا» فهي معجونة برائحة شوارع «ريو دي جانيرو»، وكتابتها تتميز بأسلوب شعري فاتن، وتتنقل بسهولة عبر الزمان والمكان، بين الماضي والحاضر، من خلال ذكريات شخصيات رواياتها.

كانت روايتها الثانية «السيمفونية البيضاء» أولى رواياتها التي ترجمت إلى الإنجليزية، ومنحت عنها جائزة ساراماجو، تقول ليسبوا عن فوزها بتلك الجائزة: «كان شعوراً رائعاً، لأن ساراماجو كان أحد أهم الكتاب، الذين أقرأ لهم، وهو أكثر الكتاب الذين أكن لهم احتراماً، كنت أول سيدة تحصل على هذه الجائزة، كما أنني أول من حصل عليها من خارج البرتغال، فرحت كذلك بالجائزة، لأنها منحتني فرصة لزيارة البرتغال، ومقابلة ساراماجو شخصياً».

تشير ليسبوا إلى أنها أول مرة قرأت لساراماجو كانت في التاسعة عشرة من عمرها، إذ وقعت إحدى رواياته مصادفة في يديها، في البداية شعرت بأن أسلوبه صعب، لكن بعد فترة أحبت كتاباته، حتى أنها قرأت رواياته أكثر من مرة، على فترات متباعدة، أما على المستوى الشخصي، فقد كان إنساناً مؤمناً بما يفعله، ظل طوال حياته ثابتاً على آرائه السياسية، لذلك هو يستحق كل التقدير والاحترام، لأنه لم يصب مثل كتّاب كثيرين بالغرور، على حد تعبيرها.

في حوار أجري معها قالت ليسبوا: «إن الرواية هي أكثر الأشكال الإبداعية، التي يهتم بها الناشرون والمترجمون، فمعظم دور النشر الأجنبية لا تلتفت إلى الكتّاب البرازيليين، الذين لا يكتبون الرواية، بل حتى إن دور النشر البرازيلية، تفضل نشر الرواية، كذلك لا تشغلني فكرة أن يكون ما أكتبه ذا أسلوب شعري أو مؤثر، وإنما أهتم بأن أكتب وفقط، في البداية كنت أقرأ الشعر كثيراً، وبالتالي كان الشعر هو أول ما كتبت، وربما لهذا السبب أستخدم الأسلوب الشعري دون قصد، ومع ذلك فكل ما اهتممت به حين كتبت رواياتي الأولى، أن يكون الأسلوب بسيطاً».

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تحكي رواية «السيمفونية البيضاء» قصة عائلة برازيلية، مكونة من شقيقتين والأب والأم، ويسيطر صمت غريب على هذه العائلة، وربما أرادت ليسبوا عبر هذا الصمت العائلي، أن تعكس حالة من الفظائع، استمرت في البرازيل لعقدين، وتشبيهها بالأسرار العائلية، التي لا يملك أي من أفراد الأسرة الشجاعة الكافية لمواجهتها.

تسلط الرواية الضوء على الجانب العاطفي في حياة الشقيقتين، ثم ذهابهما إلى ريو دي جانيرو لاستكمال تعليمهما على فترات مختلفة، وتحلم إحداهما بأن تصبح راقصة باليه، وعبر التنقلات الزمنية تسمح الكاتبة لشخصياتها بعزف ألحانهم الخاصة، بطريقة تذكرنا بتقنية الكاتبة توني موريسون في روايتها «جاز» ومن اللافت أن ليسبوا حصلت على شهادة في الموسيقى، وعملت مغنية جاز لفترة في باريس.

سحر هذه الرواية في قدرة مؤلفتها على أن تصنع من السر أشكالاً وألواناً ولوحات، فالرواية التي ترجمها محمد عثمان خليفة، تقدم لنا ليسبوا ككاتبة شديدة الحساسية، تمتلك موضوعها وشخصياتها، مثلما تمتلك مكانها وزمانها، من أسئلة الرواية المهمة: إلى أي مدى يمكن أن نعيش الحاضر ونحن أسرى لما حدث لنا في الماضي؟

إضاءة

أدريانا ليسبوا روائية وشاعرة برازيلية ولدت بمدينة ريو دي جانيرو عام 1970 صدر لها عشرة كتب، منها ست روايات: «الغراب الأزرق - هانوي - كوخ فواكه الكاكي الساقطة - قبلة كولومبية - خيوط الذاكرة - السيمفونية البيضاء»، كما صدر لها ديوان شعر وثلاثة كتب للأطفال، وترجمت أعمالها إلى عدة لغات، ونشرت في 30 دولة حول العالم. وتم اختيارها كواحدة من أهم الكتاب في أمريكا اللاتينية تحت سن التاسعة والثلاثين، كان ذلك عام 2007 ضمن فعاليات مهرجان «هاي» لاختيار مدينة «بجوتا» بكولومبيا عاصمة عالمية للكتاب من قبل منظمة اليونيسكو. تقول: «كانت فرصة رائعة أن أزور كولومبيا مرتين، تعرفت هناك إلى عدد من كتاب أمريكا اللاتينية الرائعين، الذين لم أقرأ لهم من قبل، بالنسبة للبرازيل كان هذا الاختيار مهماً، لأننا لأسباب كثيرة، أهمها اللغة، معزولون عن باقي القارة».