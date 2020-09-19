الجيش اللبناني يعثر على كمية من المفرقعات في "مرفأ بيروت"

وقال الجيش، في بيان على موقعه الإلكتروني، "في إطار أعمال الكشف والمسح التي تقوم بها وحدات الجيش في مرفأ بيروت تم العثور على 1320 كيلوجراما من المفرقعات موضبة في 120 علبة كرتونية ومخزنة في أحد العنابر".

وأضاف: "وعلى الفور قام عناصر فوج الهندسة بإزالتها حيث تم تلفها والتخلص منها"، مؤكدا أنه "لا يزال هناك 9 مفقودين جراء الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي وأسفر عن سقوط أكثر من 180 قتيلا وآلاف الجرحى".

ولفتت قيادة الجيش إلى أنها أنجزت أعمال المسح في المناطق التي تضررت جراء الإنفجار خلال 15 يوما، فيما تولت أعمال المسح 250 لجنة مؤلفة من 1000 ضابط ورتيب، إضافة إلى 500 مهندس مدني، مشيرة إلى أنه تم مسح 85744 وحدة متضررة، معتبرة أن "هذه العملية تعد كافية ولا حاجة بالتالي إلى إجراء عمليات مسح إضافية من قبل الجهات المانحة".

ودمر الانفجار الضخم في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، المرفأ وجزءا من وسط بيروت وراح ضحيته ما لا يقل عن 190 شخصا. وألقيت باللائمة في انفجار المرفأ على تخزين 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في ظروف سيئة منذ سنوات.