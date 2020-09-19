الصين تتهم واشنطن بالتنمر بسبب حظر تطبيقي "تيك توك" و"وي تشات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 19 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اتهمت الصين واشنطن ب"التنمر" وقالت أنها قد تتخذ إجراءات غير محددة للرد على حظر تنزيل تطبيق "تيك توك" الشهير في الولايات المتحدة وحجب التطبيق الصيني "وي تشات".



وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن "الصين تحض الولايات المتحدة على التخلي عن التنمر والكف عن أفعالها الخاطئة والالتزام بجدية بقواعد وأنظمة دولية منصفة وشفافة".

وأضاف البيان "إذا أصرت الولايات المتحدة على اتباع مسارها الخاص، فسوف تتخذ الصين إجراءات ضرورية بشكل حازم لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية".

Advertisements

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية الجمعة أنه سيتم حظر تنزيل تطبيقي تيك توك ووي تشات الصينيين في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد بسبب مخاطر تتعلق بـ"الأمن القومي"، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

غير أن واشنطن تركت الباب مفتوحا أمام تيك توك، منصة الفيديوهات القصيرة التي تلقى شعبية كاسحة بين الشبان، قبل أن تمنعها تماما من العمل على أراضيها.

وبموجب القرار الاميركي سيُحجب تطبيق "وي تشات" في الولايات المتحدة اعتبارا من الأحد، بينما سيتم منع مستخدمي تيك توك من تثبيت التحديثات، لكن سيكون بامكانهم الاستمرار في استخدامه حتى 12 نوفمبر.

ومن المحتمل أن يتيح هذا الإطار الزمني لشركة "بايت دانس" الصينية المالكة للتطبيق بابرام اتفاق شراكة مع شركة أميركية لحماية البيانات وتهدئة مخاوف واشنطن الأمنية.