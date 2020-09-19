اقتلعت الأشجار وأغرقت الشوارع.. عاصفة نادرة تضرب اليونان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاصفة نادرة في البحر المتوسط يطلق عليها ميديكين (إعصار البحر المتوسط) ضربت غرب اليونان، الجمعة، وأغرقت الشوارع واقتلعت الأشجار وقطعت الكهرباء في جزر كيفالونيا وزاكينثوس وإيثاكا في البحر الأيوني، وفي مناطق من غرب بيلوبونيز.

وقالت إدارة الإطفاء، إنها تلقت أكثر من 600 اتصال لطلب النجدة، خاصة طلبات المساعدة في قطع الأشجار وضخ المياه إلى خارج المنازل والمتاجر. وغرقت مراكب شراعية في كيفالونيا وليفكادا. وأعلن جهاز الحماية المدنية اليوناني، حالة الطوارئ في كيفالونيا وإيثاكا وزاكينثوس.

وقال ثيوفيلوس ميتشالاتوس، رئيس بلدية كيفالونيا، إنه لم يُصب أحد لكن المنازل والبنية التحتية للطرق ومرافق المياه لحقت بها أضرار. وكان الوضع مشابهاً في زاكينثوس وإيثاكا، حيث انقطعت الكهرباء أيضاً لفترات طويلة. وواجهت شبكة الكهرباء صعوبات في التكيف مع الأوضاع، ويجري بذل جهود لإعادة الكهرباء في المناطق المتضررة.

ووصلت العاصفة التي تسمى «إيانوس» إلى شبه جزيرة بيلوبونيز الغربية في منتصف النهار. وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنها أقل قوة فيما يبدو مما كان متصوراً في البداية، وتوقعوا أن تتجه نحو الجنوب بعد ضرب المنطقة بأمطار غزيرة. وفي تصريحات لتلفزيون سكاي، قال إفثيميس كارايسكوس، رئيس بلدية لاميا بوسط اليونان التي تعرضت لمشكلات بفعل الأمطار الغزيرة والرياح العاتية: أخرجنا أناساً من أقبية غارقة بالمياه. كما أُغلقت أجزاء من الطرق في المنطقة.

وقال شاهد من رويترز، إن أمطاراً غزيرة سقطت بمنطقة بيرجوس في غرب بيلوبونيز التي خلت شوارعها بسبب الرياح القوية. وأرسلت سفينة في خليج كيباريسيا إشارة بطلب استغاثة، لكن خفر السواحل قال، إن الظروف الجوية حالت دون القيام بعملية إنقاذ. وقال نيكوس هاردالياس نائب وزير حماية المواطنين: سيبقى الإعصار في الغرب بنفس الشدة لمدة تتراوح بين ست وتسع ساعات ثم يبدأ في الضعف والتحرك نحو الجنوب. وأضاف هاردالياس: أن العاصفة ستضرب أيضاً وسط اليونان حيث يُتوقع هطول أمطار غزيرة قبل أن تصل إلى منطقة أثينا الأوسع، السبت.

وقالت السلطات، إن التكهن بشدة الإعصار ومساره بشكل دقيق أمر غير ممكن. وظهرت هذه الأعاصير لأول مرة في اليونان في 1995 وأصبحت أكثر تكراراً في السنوات الأخيرة. وضربت عاصفة مماثلة اليونان في 2018. وفي 2017، تسببت سيول مفاجئة في مقتل 25 شخصاً وتشريد المئات.