بعد إرسال الصين 18 مقاتلة.. تايوان تتعهد توثيق علاقتها بأمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهدت رئيسة تايوان، تساي إينج وين، توثيق العلاقات مع الولايات المتحدة، خلال مأدبة عشاء تكريماً لمسؤول أمريكي كبير، وذلك في نفس اليوم الذي أرسلت فيه الصين 18 طائرة مقاتلة، لمضايقة الجزيرة تعبيراً عن غضبها من الزيارة.

وكانت الصين أعلنت، الجمعة، عن تدريبات قتالية كما استنكرت ما وصفته بالتواطؤ بين الولايات المتحدة والجزيرة التي تعتبرها جزءاً من أراضيها. وهرعت تايوان لسلاحها الجوي للرد. ووصل وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، كيث كراش إلى تايبيه، الخميس، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، وهو أكبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية يزور تايوان مُنذ أربعة عقود.

وقال القصر الرئاسي في بيان في وقت متأخر الجمعة، إن تساي وجهت الشكر، خلال مأدبة العشاء التي أقامتها لكراش وفريقه بمقر إقامتها الرسمي، على حضوره للمشاركة في تأبين الرئيس الراحل لي تينج هوي، مؤسس الديمقراطية في تايوان. وقالت تساي: آمل أن تواصل تايوان والولايات المتحدة العمل المشترك لتعزيز السلام والاستقرار والرخاء والتنمية، مضيفة أن العلاقات التايوانية - الأمريكية أحرزت تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة.