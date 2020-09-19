شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للكويت وألمانيا والسويد وبريطانيا لمناقشة الأوضاع فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الكويت وألمانيا والسويد والمملكة المتحدة اجتماعا بحضور امين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيرش لمناقشه الأوضاع في اليمن والجهود المبذولة من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

ومن جانبه دعا أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف في اليمن إلى التعاون والانخراط بدون شروط مسبقة في جهود التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار بأنحاء البلاد وتدابير اقتصادية وإنسانية لبناء الثقة، واستئناف العملية السياسية.

وأعرب جوتيريش عن أسفه لتصاعد الصراع في اليمن خلال الأسابيع الماضية. وأشار إلى أن عدد القتلى من المدنيين خلال شهر أغسطس فاق العدد المسجل خلال أي شهر آخر خلال العام الحالي.

وأضاف " خلفت الحرب، المستمرة في اليمن منذ خمس سنوات، آثارا مدمرة على حياة عشرات ملايين اليمنيين ودفعت مؤسسات الدولة إلى حافة الانهيار، وتسببت في تراجع التنمية لعقود إلى الوراء.

وذكر جوتيريش أن التوصل إلى تسوية سياسية متفاوض عليها لإنهاء الصراع، أصبح أكثر إلحاحا في ظل جائحة كـوفيد-19. وسجل اليمن 2000 حالة إصابة مؤكدة بالمرض، إلا أن تقديرات الخبراء تشير إلى احتمال إصابة ما يصل إلى مليون شخص بالفيروس، مع معدل وفيات يقدر بثلاثين % في ظل الدمار الذي خلفته الحرب على المنشآت الصحية.

وأشار الأمين العام إلى أن الأطراف اليمنية توصلت، منذ عام 2018، إلى سلسلة من الاتفاقات، يمكن أن ترسي أساسا للسلام الدائم إذا نُفذت.

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وكانت الأطراف اليمنية قد توصلت، خلال السنوات الماضية، إلى اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة، واتفاق الرياض بتيسير من المملكة العربية السعودية.

وحث أنطونيو جوتيريش جميع المانحين على الوفاء بالتعهدات المالية التي أعلنوها في المؤتمر رفيع المستوى الذي عُقد في الثاني من يونيو الماضي ، وزيادة دعمهم لليمن وكان المؤتمر قد شهد إعلان تعهدات قُدرت بنصف ما تم التعهد به في مؤتمر العام الماضي.

ومن ناحية أخرى لم تتلق الأمم المتحدة حتى الآن سوى 30% من المبلغ المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن، وهو أقل مستوى تمويل مقارنة بالسنوات الماضية مما أدى إلى الاضطرار إلى إغلاق بعض برامج الأمم المتحدة الحيوية.

وفي ختام كلمته شدد أمين عام الأمم المتحدة على أن الوفاء بجميع التعهدات وزيادتها، أمر حيوي لمنع حدوث مجاعة كارثية في اليمن.