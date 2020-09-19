وزير الخارجية العراقى يوجه الشكر لفرنسا لدورها الفعال فى محاربة الإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير خارجية العراق فؤاد حسين، اليوم السبت، على تنمية العلاقات الثنائيّة مع فرنسا ، فيما أبدت باريس استعدادها لدعم العراق لأداء دور محوريّ في المنطقة، وقالت الخارجية العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، "إن الوزير فؤاد حسين التقى مع جان جاك بريدي رئيس لجنة الصداقة العراقيّة-الفرنسيّة في الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة"..وأعرب حسين عن شكره لفرنسا لدورها الفاعل في مُحاربة الإرهاب، مُشيداً بالتقدّم الحاصل في العلاقات الثنائيّة، وأنّها تُعَدُّ بوّابة لعلاقات متينة مع الاتحاد الأوروبيّ. كما بحث الجانبان أهمّية تعزيز الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين على المُستوى الاقتصاديّ، والسياسيّ، والثقافيّ.

من جهته، اعتبر بريدي أن تبادل الزيارات رفيعة المُستوى يعكس التقدُّم السريع في العلاقات الثنائيّة بين العراق وفرنسا، مُؤكّداً أنّ بلاده "تتطلّع لإقامة علاقات قويّة واستراتيجيّة مع العراق على المُستويات كافة".

وأعرب المسؤول الفرنسي عن استنكاره للانتهاكات العسكريّة التركيّة في العراق، لافتاً إلى استعداد فرنسا لدعم العراق لأداء دور محوريّ بالمنطقة.

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