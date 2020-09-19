شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت موريتانيا فى الـ24 ساعة الأخيرة 15 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليصل بذلك إجمالى الإصابات فيها إلى 7361 إصابة، وذكرت وزارة الصحة الموريتانية فى بيان، نقلته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، حول مستجدات الجائحة أنه تم تسجيل 17 حالة شفاء خلال المدة المشار إليها ليرتفع بذلك مجموع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6862 حالة فيما استقر إجمالي الوفيات عند 161 حالة.

يذكر أن موريتانيا، رحبت الجمعة، بمشروع التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي. وقال وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد - في تصريحات لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أعبر عن ترحيب الحكومة الموريتانية بهذا النص ، الذي قدمه النائب الموقر خافيير نارت ، عضو البرلمان الأوروبي ، والذي في رأينا يحقق تقدمًا كبيرًا في تعزيز الروابط بين إفريقيا وأوروبا. كما تعلمون ، فبعد هذه الموافقة ، أصبح للنص الآن قوة القانون على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبى.

Advertisements

وأضاف، كما نثمن التقييم الإيجابي لهذا النص فيما يتعلق بالوضع في موريتانيا ، وفيما يتعلق بقيادة رئيس الجمهورية ، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وتجدر الإشارة إلى أن النص يكشف عن تقارب كبير فى وجهات النظر بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي حول جميع المسائل المذكورة في محتواه. وهذه فرصة لنا للتعبير عن ارتياحنا لهذا التقارب. زيادة علي ذلك فهو نص تأسيسي يضع الأسس لشراكة جديدة أكثر صلابة ، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.