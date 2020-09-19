شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالبحرين والكويت والسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

وإليكم التفاصيل... الإمارات توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح غد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية 18 - 28 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً. Advertisements الإمارات

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً نسبياً أحيانا، والرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية بوجه عام وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحيانا خلال النهار، ودرجة الحرارة: العظمى 39 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة مئوية، وبلغت الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 20 %.

نهارا.. يبقى الطقس حارا الى شديد الحرارة في العديد من المناطق مع تراجع بدرجات الحرارة على أجزاء من شمال المملكة، وصيفياً إعتيادياً فوق المرتفعات الجنوبية، وتتراجع فرص الأمطار بشكل كبيرمع بقاء الفرصة مهيأة لزخات محدودة من الأمطار ومتفرقة محلية الطابع والشدة على اجزاء من عسير مع ساعات الظهر والعصر، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة الشدة على معظم المناطق، بينما تكون شمالية غربية على سواحل البحر الأحمر.

ليلا.. يكون الطقس حارا نسبيا الى دافئ بوجه عام، ومعتدلا في فوق المرتفعات الجنوبية، وتستمر فرص تكون الضباب على أجزاء من جنوب السواحل الجنوبية الشرقية للمملكة مع ساعات الليل المتأخرة مما يعمل على تدني مدى الرؤية الأفقية ببعض هذه المناطق، والرياح تكون شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة السرعة ، بينما تكون متغيرة الأتجاهات خفيفة السرعة على شمال وسواحل البحر الأحمر.

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 39°م وسيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 26°م.

الكويت

ليلًا.. مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .

نهارًا.. حار والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة .