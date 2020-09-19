شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى يوقف 66 مهاجرًا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقفت وحدات من خفر السواحل التونسى 63 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عمليات متفرقة بمحافظتى تونس العاصمة وبنزرت، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن عناصرها بمدينة حلق الوادي بتونس العاصمة أوقفت 26 مهاجرًا، بصدد تحين فرصة الصعود إلى إحدى البواخر الراسية بالميناء قصد اجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه أوروبا.

ومن جهة أخرى أفاد مصدر امني أن وحدات من خفر السواحل بجزيرة جالطة بمحافظة بنزرت شمال تونس أوقفت 37 مهاجرًا غير شرعي على متن 3 قوارب تقليدية الصنع، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية باتجاه السواحل الأوروبية، وإنقاذ كل من كان على متن القوارب المستخدمة، من الموت غرقا، خاصة بعد تعطل مراكبهم الثلاثة بسبب ثقل الحمولة وكثرة الركاب، وغياب كل متطلبات السلامة.

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