شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تُخصص منطقة حجر فى إربد لعزل الحيوانات المصابة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية زراعة إربد، أنها خصصت منطقة حرجية لعزل الحيوانات المصابة بفيروس كورونا، بعد الكشف عن إصابة كلب بالفيروس في الرمثا، وقال مدير صحة إربد، الدكتور رياض الشياب، إنه تم نقل الكلب المصاب من منزل مالكه فى الرمثا إلى منطقة عزل حرجية في إربد، تتوفر فيها معايير الرفق بالحيوان والحفاظ على سلامته.

وأضاف الشياب بحسب " روسيا اليوم" أنه تم التنسيق مع مديرية زراعة إربد لتحديد مكان مخصص لحجر الكلب أو أي حيوانات أخرى قد تتعرض للإصابة بالفيروس لاحقا، وفق قوانين وقواعد الرفق بالحيوان المتسقة مع قوانين المنظمات والجمعيات التي تعنى بذلك.

من جانبه، قال مدير مديرية زراعة إربد، الدكتور عبد الوالي الطاهات، إنه تم تجهيز المكان بما يتفق مع أصول وقواعد الرفق بالحيوان وتوفير احتياجاته داخل أحد الأماكن الحرجية التي تم توفير حراسة مشددة عليها من قبل العاملين في قسم الأحراج.