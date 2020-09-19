لافروف: العقوبات الغربية ضد دمشق تضر بالشعب السوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن «قانون قيصر» والعقوبات الغربية الأخرى ضد سوريا أضرت بالدرجة الأولى بالمواطنين السوريين البسطاء، على عكس ما يصرح به الغرب.

وقال لافروف في حوار مع وسائل إعلام روسية، إن «قانون قيصر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية، والعقوبات التي فرضتها الدول الأوروبية ضد سوريا، والتي تزعم هذه الدول أنها أدوات لخنق القيادة السورية، هي في الواقع ألحقت ضرراً بالشعب السوري». وأوضح أن مجلس الأمن ناقش مؤخراً تطورات الوضع الإنساني في سوريا، مضيفاً: «دافع زملاؤنا الغربيون بحماسة وغرور عن براءتهم، قائلين إن العقوبات تهدف فقط إلى الحد من قدرات وإمكانيات المسؤولين وممثلي النظام (في سوريا)، كما يقولون، وإن عامة الناس لا يعانون، لأن قرارات العقوبات تنص على استثناءات إنسانية، تسليم الأدوية والأغذية والمواد الأساسية الأخرى. كل هذا غير صحيح، لأنه لم يتم تسليم أي إمدادات من تلك الدول، التي أعلنت فرض عقوبات».

وقال وزير الخارجية الروسي إن الدول الغربية لا تزال صماء عن مثل هذه النداءات.

من جهة أخرى، قال لافروف، إن «مرض العقوبات» لدى الدول الغربية يتفاقم تحت «تعليلات مفتعلة» ويريدون معاقبة روسيا على ما يحدث في بيلاروس وما حدث مع الناشط أليكسي نافالني. وأوضح أن الدول الغربية ترفض بشكل قاطع الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الأوروبية للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية. (وكالات)