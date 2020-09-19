شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب منطقة الباحة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظات المندق، المخواة، قلوة، الحجره والمراكز التابعة لها، وعدد من المتنزهات، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

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