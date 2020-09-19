شكرا لقرائتكم خبر عن لمستخدمي «Google Drive».. تحديث جديد يحذف المهملات بشكل نهائي بعد 30 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - وكالات

أعلنت جوجل أن خدمة التخزين السحابي الخاصة بها لمستخدمي Google Drive ستحذف تلقائيًا الملفات المخزنة هناك بعد 30 يومًا، حيث تحتفظ الخدمة بالملفات في سلة المهملات إلى أجل غير مسمى ما لم يفتح المستخدمون سلة المهملات يدويًا ويختارون حذف الملفات إلى الأبد.

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ووفقًا لمنشور على مدونة (G Suite)، أعلنت شركة جوجل عن موعد دخول التغيير في كيفية تخزين Google Drive للملفات في سلة المهملات حيز التنفيذ، قائلة: “بدءًا من 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، سنعمل على تغيير سياسات الاحتفاظ بالعناصر الموجودة في المهملات في Google Drive

وباستخدام هذه السياسة الجديدة، سيتم حذف أي ملف يتم وضعه في مهملات Google Drive تلقائيًا بعد 30 يومًا. وستظل أي ملفات موجودة بالفعل في سلة مهملات المستخدم لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2020، وسيتم تلقائيًا حذف الملفات التي ظلت في سلة المهملات لمدة تزيد عن 30 يومًا”.

فيما تخطط جوجل لإضافة إشعار بانر إلى Google Drive وكذلك إلى تطبيقات (Google Docs) و(Google Forms) للتأكد من أن جميع مستخدميها على دراية بمدة تخزين الملفات في سلة المهملات قبل حذفها نهائيًا.

على الرغم من أن سياسة الاحتفاظ الجديدة قد تكون محبطة لبعض المستخدمين، إلا أنها قد تكون مفيدة في الواقع لمعظم المستخدمين لأن جوجل تقوم بحساب الملفات في سلة المهملات التي لم يتم حذفها من حصة تخزين الخدمة.