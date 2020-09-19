ترامب يمنح أمير الكويت وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزیر شؤون الدیوان الأمیري في الكويت الشیخ علي جراح الصباح، بأن الرئیس الأمريكي دونالد ترامب منح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى لأمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد، وذلك في مراسم أقیمت في المكتب البیضاوي في البیت الأبیض، یوم أمس الجمعة.

ویأتي ھذا التكریم من الرئیس ترامب، اعترافاً بالجھود العظیمة والدؤوبة، والدور الكبیر الذي یقوده أمیر الكويت في المنطقة والعالم، وتتویجاً لعلاقات الشراكة التاریخیة والمتمیزة بین الكویت والولایات المتحدة الأمریكیة، التي امتدت على مدى عقود، وتزامناً مع قرب حلول الذكرى الستین لإقامة العلاقات الدبلوماسیة بین البلدین الصدیقین.

ویعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى من أرفع الأوسمة العسكریة، التي قلما یمنحھا الرئیس الأمریكي لقادة الدول الحلیفة، خلال فترات تاریخیة، بحیث حصل عليه أحد عشر رئیس دولة فقط، وتم منح آخر وسام في عام 1991.

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وجاء في بيان رسمي للبيت الأبيض: «كزعيم في الشرق الأوسط لعقود، كان أمير الكويت صديقاً وشريكاً لا يتزعزع حقاً للولايات المتحدة، وقدّم دعماً لا غنى عنه للولايات المتحدة، خلال عملية حرية العراق، وعملية الحرية الدائمة، وحملة هزيمة «داعش».

وتابع البيت الأبيض في بيانه عن أمير الكويت: «الأمير هو أيضاً دبلوماسي لا مثيل له؛ إذ شغل منصب وزير خارجية بلاده لمدة 40 عاماً، ووساطته الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط نجحت في تجاوز الانقسامات، في ظل أصعب الظروف، ويسر الرئيس منح هذا التكريم لصديقه العزيز الأمير».

هذا وقد مثل الشيخ صباح الأحمد، الشیخ ناصر صباح الأحمد في مراسم استلام الوسام من الرئیس ترامب. (وكالات)