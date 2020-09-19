أوروبا تتشدد مع تخطي إصابات كورونا في العالم 30 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت أجزاء كبيرة من أوروبا أمس الجمعة، فرض قيود جديدة واسعة النطاق للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما تجاوز عدد الإصابات حول العالم 30 مليوناً، بينما حذّرت منظمة الصحة العالمية من انتقال العدوى بمعدلات «مقلقة» في القارة، واستبعدت عودة الحياة الطبيعية قبل العام 2022. وقررت بريطانيا الحدد من التجمعات، بينما فرضت فرنسا قيوداً جديدة في المدن الرئيسية في وقت تواجه حكومات في أنحاء القارة ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات بالوباء.

توفي أكثر من 943 ألف شخص حول العالم، 200 ألف منهم في أوروبا، جرّاء كوفيد-19 منذ ظهور الوباء. وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه إن الارتفاع في أعداد الإصابات التي سجّلت هذا الشهر يجب «أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا»، بعدما أعلنت القارة 54 ألف إصابة جديدة في يوم واحد الأسبوع الفائت، في عدد قياسي جديد. واستبعدت مسؤولة كبيرة في المنظمة الدولية أن تعود الحياة إلى طبيعتها كما كانت عليه قبل ظهور الوباء، وأن يمارس السكان نشاطاتهم قبل عام 2022، في ظل المؤشرات الحالية لانتشار الفيروس. وأكدت المنظمة أنها لن تغيّر إرشاداتها في ما يتعلق بفترة الحجر الصحي البالغة 14 يوماً لأي شخص تعرّض للإصابة.

وبدأت بريطانيا تطبيق تدابير إغلاق جديدة، ولن يُسمح لنحو مليوني شخص في شمال إنجلترا، بما في ذلك نيوكاسل وساندرلاند بلقاء أشخاص غير أولئك الذين يعيشون معهم. كذلك، سيحظر التنقل بين الطاولات في المقاهي في حين سيكون على الأماكن الترفيهية إغلاق أبوابها بحلول الساعة العاشرة مساء. وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه ينبغي أن «نكون صارمين الآن» لاحتواء الموجة الثانية التي قارنها بحدبة الجمل الثانية، ولإنقاذ عيد الميلاد وهو من المناسبات الرئيسية في البلاد. ودعا المواطنين إلى احترام حظر التجمعات التي تزيد عن ستة أشخاص في إنجلترا.

ودعت العاصمة الإسبانية مدريد، إلى تحرّك «حاسم» من قبل الحكومة المركزية، التي قررت فرض سلسلة تدابير جديدة للوقاية.

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وحذّر المسؤولون من أن نظام الرعاية الصحية في المنطقة يتعرّض لضغط متزايد إذ بات المرضى يحتلون سريراً من كل خمسة في المستشفيات . في الأثناء، يزداد القلق حيال احتمال إعادة فرض إغلاق في المدينة، بعدما أشار مسؤول صحي إقليمي رفيع المستوى الأربعاء إلى إمكانية القيام بذلك في أكثر المناطق تضرراً. وتجاوزت الإصابات في إسبانيا عتبة 600 ألف حالة مع 60 ألف وفاة.

وفي النمسا، ستقتصر التجمعات الخاصة في الداخل على عشرة أشخاص فقط. وقال المستشار النمساوي سيبستيان كورتز الذي أشار الأحد، إلى أن بلاده تشهد «موجة ثانية» من كوفيد-19، «نسجل ارتفاعاً مطرداً في الإصابات الجديدة في النمسا». واعلن رئيس جواتيمالا أليخاندرو جياماتي أن الفحوص أثبتت إصابته بالفيروس. وقال لمحطة إذاعية محلية «جاءت نتيجة فحص فيروس كورونا إيجابية».

وفي نيويورك أرجأت البلدية مرة جديدة إلى 29 سبتمبر أو الأول من اكتوبر بداية الموسم الدراسي لجزء كبير من تلاميذ المدينة. وجددت حكومة كوريا الجنوبية تحذيرها الخاص من السفر إلى جميع الدول في العالم. وسبق أن أصدرت الحكومة التحذير الخاص من السفر يوم 23 مارس لأول مرة، وواصلت تجديده شهرياً. من جانب آخر، وافق البرلمان الألماني على ضخ استثمارات حكومية بقيمة 3 مليارات يورو في نحو ألفي مستشفى في البلاد لاحتواء الجائحة وتوفير رعاية أفضل لمرضى الطوارئ، إلى جانب المضي قدماً في الرقمنة وتحسين الأمن المعلوماتي للمستشفيات.

(وكالات)