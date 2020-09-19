مفارقات التكامل العربي

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ما هو مستقبل فكرة التكامل العربي؟ قد يلوح السؤال لذوي الاستشراف العقلاني غير موضوعي، فالعلاقات البينية ليست مناسبة لأن تبنى عليها مشاريع واضحة المعالم. الخطط تحتاج إلى أساسيات متجانسة، في مقدمتها الإرادة والمطامح. الغريب في التاريخ العربي المعاصر، هو أن الإرادة والمطامح لم تكن القاعدة الضرورية لأي تخطيط مستقبلي. الفخ الكبير في التنمية هو استبعاد المعنويات من التخطيط الاستراتيجي، بدعوى أنها ليست مادة ملموسة، في حين أن الإرادة من جنس التخطيط، والمطامح من جنس المستقبل. الإرادة التي لا تضع خططاً، إنما تظل مجرد إنشاء، والمطامح التي لا تتجسد في رؤى استشرافية، لا تستطيع أن يكون لها تصور للآتي.

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لا شك في أن التكتلات الأيديولوجية لم يتجاوزها الزمن، وإن كان التاريخ الحديث قد أعطانا صوراً مفعمة بالمفارقات العجيبة، التي تستحق كتاباً آخر للعبر، والمبتدأ والخبر، في أخبار الاشتراكيين والرأسماليين وأقوام أخر. العمود الفقري للماركسية هو الاقتصاد، فهي قائمة على كتاب «رأس المال»، ومع ذلك فالإخفاق الاقتصادي الذريع الذي منيت به الكتلة الاشتراكية، هو الذي كان السبب الأهم في انهيار الاتحاد السوفييتي، العلل الأخرى مهمّة، ولكن سوس التفكك كان داخلياً قبل كل شيء. في المقلب الآخر، كيف يُعقل أن تكون أقوى القوى الرأسمالية، مديونيتها تتجاوز العشرين تريليون دولار؟

في العالم العربي على صعيد فكرة التكامل، حدثت طرفة أشبه ما تكون برائعة أينشتاين. قال: «النظرية هي أن تعرف كل شيء ولا شيء يعمل، والتطبيق هو أن يعمل كل شيء ولا تعلم لماذا؟ نحن جمعنا الأمرين: لا شيء يعمل ولا نعلم لماذا؟» في جل البلدان العربية اقتدت الأنظمة بالاتحاد السوفييتي في إخفاق الاشتراكية، ومن الرأسمالية أخذوا لا محدودية المديونية. الماركسية النظرية لا تخلو من الأفكار الجيدة المفيدة في وضع ضوابط للتغول الرأسمالي المخل بالعدالة الاجتماعية، ثبتت آثار غيابها في أزمة 2008. وفي الرأسمالية، إيجابيات اقتصادية وحريات فكر ورأي وتعبير واستقلال قضاء وبحث علمي وتقاني وتعليم رائد. تستطيع قضاء وقت ممتع في التنقيب عن الغول والعنقاء في ضروريات التكامل.

لزوم ما يلزم: النتيجة التصويبية: يخطئ من يظن أن العالم العربي لا يسعى إلى التكامل، فالعرب يتكاملون في تحقيق عدم التكامل.

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