الرئيس الصومالي يُعين رئيساً جديداً للوزراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عين الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أمس الأول الخميس محمد حسين روبلي رئيساً جديداً للوزراء،بعد شهرين من عزل رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، اغتيل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بولاية هيرشبيلي نور حاشي عبدلي، مساء اليوم نفسه، في هجوم مسلح بعد خروجه من مسجد بمدينة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي الصومال. وروبلي، مهندس وأكاديمي من مواليد عام 1963 بمدينة هوبيو بإقليم مدغ وسط البلاد، متزوج وأب لخمسة أطفال، مزدوج الجنسية الصومالية والسويدية.وعمل في الأمم المتحدة، حيث نشط عبر منظمة العمل الدولية والتي خدم فيها أكثر من 14 عاماً، ولم يعرف لروبلي أي نشاط سياسي في السابق إلا أنه كان قريباً من دوائر صنع القرار بفضله عمله كموظف دولي لدى الأمم المتحدة.من جهة أخرى ،اغتيل وزير الأوقاف والشؤون الدينية بولاية هيرشبيلي نور حاشي عبدلي، مساء الخميس، في هجوم مسلح بعد خروجه من مسجد بمدينة جوهر بإقليم شبيلي الوسطى جنوبي الصومال.

ونفذ مسلحون مجهولون الهجوم ولاذوا بالفرار، بعد تنفيذ جريمة اغتيال الوزير الذي كان عضواً أيضاً في برلمان ولاية هيرشبيلي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال ، إلا أن أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب الإرهابية .

وتأتي جريمة الاغتيال هذه بعد شهر واحد من اغتيال وزير الزراعة والري بولاية هيرشبيلي عبدالقادر أبوبكر محمود، في هجوم شهدته مدينة جوهر وأعلنت حركة الشباب المتشددة والموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه.(وكالات)