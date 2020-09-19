تعاونية الشارقة توزع طروداً غذائية للمتضررين في السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وزعت «تعاونية الشارقة» بالتعاون مع «جمعية الشارقة الخيرية» 500 طرد غذائي على المحتاجين في السودان، وذلك في إطار برنامج المساعدات الإنسانية الإماراتية الحالي، للتخفيف من آثار السيول والفيضانات في عدد من الولايات السودانية، حيث تم توزيع المساعدات الإنسانية على المتأثرين في عدد من المناطق الأكثر تضرراً من كارثة الفيضانات.

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وأوضح ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن توجيهات مجلس الإدارة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشارقة الخيرية، للحد من تداعيات الكوارث والأزمات، وتخفيف المعاناة الإنسانية على الشعب السوداني، جراء الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخراً.وأكد الجنيد أن تعاونية الشارقة ستستمر في تقديم المساعدات خلال الفترة القادمة لتوفير المزيد من الاحتياجات الأساسية، والعمل مع الشركاء من الهيئات والمؤسسات في الدولة لتوفير الدعم الكامل للمتضررين.

وأثنى الرئيس التنفيذي على الجهود التي تبذلها الجمعية ، ومساهمتها في العديد من الأعمال الخيرية والتطوعية، وتقديم الدعم المباشر لمساعدة أكبر عدد من الدول، وتكاتف الجهود في ظل الظروف الحالية.

وأضاف الجنيد بأن هذه المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها تعاونية الشارقة، تعد جزءاً من المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات، وتأتي استمراراً لمسيرة عطاء الخير التي تنتهجها الدولة في مساعدة الدول المنكوبة في كافة أنحاء العالم.