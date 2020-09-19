شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مصر بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365” فازت المرشحة المصرية، السفيرة وفاء بسيم، بعضوية لجنة حقوق الإنسان المُنبثقة عن المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد تفوق لافت في الانتخابات التي جرت بنيويورك ليلة الخميس. وحققت السفيرة بسيم فوزاً مستحقاً، لتنضم إلى الفائزين التسعة باللجنة، بعد منافسة مع خمسة عشر مرشحاً يمثلون دولاً وأقاليم مختلفة، في سباق انتخابي تقاربت فيه الأصوات، الأمر الذي استدعى عقد جولة تصويت ثانية، فازت على إثرها بفارق أصوات كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فوز مصر بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.