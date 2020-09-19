شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر: استئناف تصدير النفط شريطة عدم تمويل الإرهاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، إعادة فتح المنشآت النفطية ب«شروط» تضمن التوزيع العادل لعائداته، ومنع دعم الإرهاب بموارد النفط، فيما أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، دعمها لرسالة البعثة الأممية للدعم وتقديرها لما وصفته ب «الشجاعة السياسية» التي تحلى بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الإشارة إلى استعداده لترك المصالح الشخصية جانباً لصالح الشعب، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا منزعجة من قرار السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق.

وقال حفتر في كلمة إن «القيادة العامة وفي ظل ما يعانيه المواطن من تدني المستوى المعيشي والاقتصادي... تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعاً عادلاً لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها للسطو والنهب».

وقال حفتر، إن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً لحل الأزمة انتهت بالفشل الذريع،لانها ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي».

الجيش: لن نسمح لأنقرة باختراق ملف النفط

وأكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن القيادة العامة، لم تسمح لتركيا بالتدخل في ملف النفط .

وقال إن القيادة العامة شاركت في حوارات ليبية ليبية مثلت، فيها الشرق، والجنوب الليبي، ومثل نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق المنطقة الغربية، إلا أن بعض المليشيات «الاخوانية» كان ردها قاسي على موقف معيتيق الإيجابي من الاتفاقية الخاصة بالنفط.

وكشف المسماري نصوص الاتفاق،وأهم بنودها، إعادة تصدير وإنتاج النفط من كامل الموانئ الليبية، وتكوين لجنة فنية تشرف على توزيع النفط تعمل حتى نهاية ديسمبر المقبل، واعتماد سعر واحد لبيع العملات الأجنبية للمؤسسات الحكومية والأهلية، وللمواطن، وإعادة منظومة المقاصة والمدفوعات الوطنية بين المصارف الليبية.

وأوضح، أن من ضمن مهام اللجنة الفنية المشتركة، تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد، والتنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديرات النفقات.

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وتابع، وذلك بجانب التوفيق بين أي خلاف حول المخصصات.

وأكدت السفارة الأمريكية بليبيا، دعمها لرسالة البعثة الأممية وتقديرها لما وصفته ب«الشجاعة السياسية» التي تحلى بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في الإشارة إلى استعداده لترك المصالح الشخصية جانباً لصالح الشعب الليبي.

وقالت السفارة في تغريدة عبر «تويتر»،:«آن الأوان لجميع القادة الليبيين للعمل من خلال العملية التي تيسّرها الأمم المتحدة لاستعادة سيادة بلادهم».

وأضافت:«في الوقت الذي تسعى فيه عناصر مختلفة إلى خدمة مصالحها الضيقة، يجب أن يكون الحوار الليبي-الليبي الشفاف والشامل هو المبدأ التوجيهي حيث يتولّى الليبيون مسؤولية مستقبلهم السياسي وزمام مواردهم الوطنية».

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس إن تركيا منزعجة من قرار فائز السراج التنحي عن رئاسة حكومة الوفاق.على صعيد آخر، تعتزم ألمانيا عقد اجتماع افتراضي يوم 5 أكتوبر القادم حول ليبيا يضم ممثلين عن الأمم المتحدة وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والصين ومصر ودول أخرى، بالإضافة إلى الاتحادين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية.

ورجح المراقبون أن يكون هذا الاجتماع منطلقاً للبدء في تطبيق الحل السياسي.(وكالات)

موافقة أوروبية على معاقبة منتهكي الحظر

وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات، بعد غد الاثنين، على تركيا ومنتهكي حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من الأمم المتحدة.

وتمت الموافقة على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية لنقل المواد الحربية إلى ليبيا. وستطبق العقوبات على ثلاث شركات من تركيا ودولة عربية وكازاخستان، بالإضافة إلى ليبيين .(وكالات)