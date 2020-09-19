الإمارات تحاصر «كورونا» ببروتوكول اجتماعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن بروتوكول تنظيم المناسبات الاجتماعية في ظل انتشار فيروس (كوفيد - 19). ويهدف البروتوكول إلى ضمان أقصى معايير الوقاية، ولتطبيق الإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في الدولة.

وضع البروتوكول عدداً من الضوابط عند إقامة عقد القران والمناسبات العائلية الأخرى، ومضمونها أن يقتصر الحضور على أقارب الدرجة الأولى من العائلتين بشرط ألا يتعدى العدد الإجمالي للحضور 10 أشخاص.

ويفضل القيام بالفحص الطبي قبل 24 ساعة من موعد المناسبة، كما يمنع إقامة البوفيه، ويفضل استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب وتطهير الأسطح والمرافق باستمرار وتوفير المطهرات.

وشددت الوزارة والهيئة على الالتزام بالإجراءات الوقائية وضرورة تطبيقها في المناسبات، وأكدتا أن الجهات المعنية ستلتزم بمراقبة المناسبات الاجتماعية ومخالفة من لا يلتزم بها.

وتتضمن تلك الإجراءات التباعد الاجتماعي، بترك مسافة بين كل شخص وآخر لا تقل عن مترين، ومراقبة الأعراض من خلال التنبيه بعدم الحضور في حال الشعور بأعراض تنفسية أو حمى، وتجهيز غرفة عزل في حال الاشتباه بحالة إصابة بعدوى (كوفيد - 19 )، كما تتضمن الإجراءات الوقائية التوعية بطرق انتشار المرض، وغسل الأيدي وآداب العطس والسعال، إضافة إلى حث الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن على عدم الحضور للمناسبة. كما تطرقت الوزارة والهيئة في البروتوكول إلى الإجراءات الوقائية الموصى بها أيضاً في الجنائز والصلاة عليها، وركزا على ضرورة ارتداء الكمامات للعاملين في المقابر، وتطهير الأدوات المستخدمة قبل وبعد الانتهاء من دفن المتوفى، والالتزام بغسل الأيدي بشكل دوري، وفي حال عدم توافر المياه، يمكن الاعتماد على مطهرات معتمدة تحتوي ما لا يقل عن 60 - 80% من الكحول.

وتتضمن الإجراءات في تشييع الجنائز ألا يتعدى عدد الحضور للجنازة 10 أشخاص، وتقليص عدد المسؤولين عن الحفر إلى شخصين، وتقليص عدد حاملي الجنازة ليتراوح بين 4 إلى 8 أشخاص، كما يجب على العمال في المقبرة الإفصاح عند الشعور بأية أعراض تنفسية وتجنب حضور الجنازة، إضافة إلى نشر الملصقات التوعوية المتعلقة ب (كوفيد - 19 ) عند بوابة المقبرة، وتوعية أقارب المتوفى عن الإجراءات الوقائية. ونوهت الوزارة والهيئة بضرورة حضور مشرفين من الجهات المختصة للتأكد من عدم خرق الاشتراطات الصحية بالمقابر، وحضور رجال الأمن لمنع التزاحم ومنع تجاوز عدد الحضور المقرر.

وتماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 97,469 فحصاً جديداً خلال الساعات ال 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 865 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 83,433 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 403 حالات.

وأعربت وز ارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 673 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72,790. (وام)