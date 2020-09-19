الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية ويفكك شبكات ألغام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

حررت قوات الجيش اليمني مسندة بالمقاومة الشعبية، ومقاتلات التحالف العربي، مواقع عسكرية استراتيجية كانت في قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة مأرب.

فقد لقي عشرات الحوثيين مصرعهم، وجُرح آخرون، إلى جانب خسائر مادية كبيرة، إثر كمين محكم نصبته قوات الجيش والمقاومة في أطراف مديرية ماهلية، جنوب مأرب، وتزامن ذلك مع شن مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تعزيزات حوثية في مأرب. وقال قائد اللواء 159 مشاة العميد سيف الشدادي لموقع «سبتمبر نت»، إن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على مواقع عسكرية استراتيجية كانت تتمركز فيها مجاميع حوثية متمردة. وذكر أن مقاتلات التحالف استهدفت بعدة غارات مركزة تعزيزات للميليشيات كانت في طريقها إلى الجبهة نفسها، وأسفرت الغارات عن تدمير 8 أطقم قتالية، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

من جهة اخرى، فككت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة، شبكات ألغام وعبوات ناسفة ومتفجرات زرعتها ميليشيات الحوثي، غرب مدينة حيس، بمحافظة الحديدة، (غربي اليمن). وأوضح مصدر عسكري، أن الفريق الهندسي فكك وانتزع شبكات واسعة من الألغام والعبوات الناسفة المتفجرة، من بينها رؤوس صاروخية اكتشفت في منازل الأهالي الذين هجّرتهم الميليشيات منها قسراً، وكذلك في الطرق الفرعية.

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وفي السياق نفسه، أعلنت إحصائية للجيش اليمني، عن حصد ألغام ميليشيات الحوثي الانقلابية، خلال الثلاثة الأشهر الماضية، إضافة إلى العشرة الأيام الأولى من الشهر الجاري، حياة نحو 25 مدنياً، وجرح 23 آخرين في 8 محافظات يمنية. وأشارت الإحصائية إلى أن من بين القتلى 11 طفلاً، و3 نساء، و3 فتيات، و8 رجال، فيما كان بين الجرحى 8 أطفال، و4 نساء، و8 رجال، وتصدرت محافظة الحديدة قائمة الضحايا، بواقع 9 ضحايا، تلتها محافظات البيضاء والجوف وشبوة ومأرب وتعز والضالع وحجة. ووفقاً للإحصائية ذاتها، فان الألغام التي زرعها الحوثيون، خلال الأعوام السابقة، بلغت ما يزيد على مليونين ونصف المليون لغم.

على صعيد آخر، انطلقت في جنيف، مفاوضات وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وميليشيات الحوثي الانقلابية، حول ملف الأسرى، بإشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، إنه يأمل أن يسفر عن إطلاق سراح المعتقلين على وجه السرعة. وكتب على تويتر «بدأ اليوم (امس) اجتماع لجنة السجناء والمعتقلين في اليمن، أنا ممتن لسويسرا لاستضافتها (الاجتماع)، وللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تشارك في رئاسته». وأضاف «رسالتي للطرفين هي انتهوا من المناقشات، وأطلقوا سراح المعتقلين سريعاً، وخففوا من معاناة آلاف الأسر اليمنية».

ومن المقرر أن يناقش وفدا الطرفين آليات إطلاق سراح جميع الأسرى وفقاً لمبدأ الكل مقابل الكل، وتعد مفاوضات الجانبين في جنيف، الرابعة من نوعها.

وأفادت مصادر بأن المفاوضات ستبحث أيضاً إجراءات تبادل إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى التي تضم 1420 أسيراً من الطرفين.