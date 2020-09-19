«كورونا» يعزز ثقة المستهلك بالمنتجات المحلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: يمامة بدوان

«مصائب قوم عند قوم فوائد»، مقولة تنطبق على واقع السوق، في ظل جائحة «كورونا» التي تجتاح معظم بلدان العالم، لكن ما يميزها في دولة الإمارات هو زيادة ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، الذي أصبح الطلب عليه يفوق معدل الإنتاج، خاصة مع بدء فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع المزارعين إلى زيادة المساحات المزروعة، والأصناف أيضاً، والتي كانت فيما سبق تعتمد على الموسم الشتوي تحديدا.

وبحسب عدد من المستهلكين، فإن تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المزارع والتجار في آن واحد، واهتمام الجهات الرسمية بالترويج للمنتج المحلي، من خلال وضعه في أماكن عرض بارزة في المنافذ، أسهم بشكل كبير في الإقبال على شرائه، خاصة أن جودته تفوق المستورد منه، ويباع بسعر في متناول الجميع.

وفي جولة ل«الخليج» في إحدى التعاونيات، تبين حرص المسؤولين فيها على عرض المنتجات المحلية في وسط الأماكن المخصصة للخضار، والفواكه، وبطريقة تجذب المستهلكين، مع وضع لافتات باللغتين العربية والإنجليزية تدل على أنها إنتاج محلي.

أوضحت مها رومية، أن المنتج المحلي بات ينافس المستورد، خاصة مع أزمة «كورونا»، التي نتج عنها تفضيل الخضار والفواكه المحلية، لوجود ثقة عالية بالمزارع في الدولة، خاصة في ظل الإشراف الرسمي عليها، الذي يتميز بالصرامة والتفتيش الدائم، ما يعطي المستهلك ثقة مطلقة، ويجعله لا يستغني عن تناولها، ليس لأنها تتصف بجودة عالية فقط، بل لأن سعرها ينافس مثيلتها المستوردة أيضاً، حيث باتت بمتناول أيدي الجميع، وبالتالي لن تشكل عبئاً على مختلف شرائح المستهلكين.

وأضافت أنها كغيرها ممن كانوا ينتظرون قدوم فصل الشتاء على أحر من الجمر، لكونه الفترة المناسبة لتوافر منتجات طازجة غير مستوردة، تتمتع بمواصفات صحية عالية، إلا أنه مع أزمة «كورونا»، أصبحت تجد منتجات المزارع العضوية والمائية في الأسواق والتعاونيات، ما يؤكد لها أن مسؤولي المزارع لجأوا إلى زيادة إمكاناتهم لتوفير المنتجات مع بداية فصل الصيف، خاصة مع التخوف الذي كان في بداية الوباء العالمي من انحسار الكمية المستوردة لأسباب تتعلق بالتجار في البلدان المصدرة.



ترويج مميز



في حين، ذكر سالم القيسي أنه يهتم بشأن صحة عائلته، وبالتالي فإن هذا الأمر لن يثنه عن البحث عن منتجات آمنة، التي باتت تتوافر في مختلف منافذ البيع والتعاونيات طوال العام، وليس في الموسم الشتوي، بل وما يجعل الأمر هيناً عليه عند التسوق، وجودها في منطقة مخصصة لها، وبارزة في المنفذ، ما يؤكد اهتمام الجهات المعنية بالترويج للمنتج المحلي، وتسويقه بأسلوب متميز، فضلاً عن تشديد الإجراءات الرقابية والتفتيش على المزارع والتجار. وقال إنه من باب حرصه الشديد على ضرورة تناول أبنائه أغذية صحية، يلجأ إلى التحري عن مكوناتها التي يجب ألا تشتمل على مواد كيماوية، حيث يجد ما يصبو إليه بالمنتجات العضوية بالتحديد، لكونها آمنة صحياً، وتخلو من إية إضافات، أو أسمدة كيماوية.



سعر مناسب



الأمر ذاته بالنسبة لمحمود الحريري، الذي يرى أن الوباء الذي أصاب العالم، بيّن للمجتمع أن المنتج الوطني يعد أفضل ما يمكن تناوله أو استهلاكه، لعدة عوامل، أهمها دعم الصنف المحلي، وشدة الرقابة المفروضة عليه، وبالتالي تعزيز الثقة به، وسعره الذي يناسب أغلبية الشرائح المجتمعية، ما يسهم في خلق جيل واع بأهمية تناول الغذاء الصحي، وبالتالي يكون بمقدوره الإبداع في العمل والحياة معاً.

وقال إن اهتمام الجهات الرسمية بتوافر المنتجات في أماكن عرض جاذبة بالمنافذ والتعاونيات، وضرورة توافرها طوال العام وليس في مواسم محددة، يعمل على خلق تنافسية بينها وبين المنتجات المستوردة التي قد تشتمل على شوائب كيماوية، تعود بالضرر على المستهلك، إضافة إلى تشجيع المزارعين على زراعة أصناف جديدة، وزيادة المساحات الزراعية، ما يعود بالمصلحة على الجميع من مزارعين وتجار، ومستهلكين، في آن واحد.



اهتمام ودعم



في السياق ذاته، أكد مسؤولو الجمعيات التعاونية حرصهم واهتمامهم بدعم المنتج المحلي، ما يسهم في تعزيز استدامة الزراعة في الدولة، وأوضح يعقوب البلوشي، مدير إدارة تجارة الأغذية الطازجة في تعاونية الاتحاد بدبي، أن التعاونية منذ عقد من الزمان تدعم المنتجات الإماراتية بشكل مستمر، حيث تعمل بشكل مواز مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمزارعين، كما تقدم تعاونية الاتحاد تسهيلات كبيرة للمزارع الإماراتية، ضمن استراتيجيتها لتشجيع الزراعة المستدامة، إلى جانب الإسهام في بناء أمن غذائي مستدام قبل جائحة «كورونا»، إذ وصل عدد المزارع العضوية التي تتعامل معها التعاونية إلى نحو 17 مزرعة، و15 مزرعة عادية (تقليدية)، أما المزارع المائية فيبلغ عدد المزارع التي تتعامل معها 40 مزرعة، إضافة لمزرعة سمكية واحدة.

وأكد أن اهتمام تعاونية الاتحاد بدعم وتسويق منتجات الزراعة الوطنية بجميع أنواعها، نابع من حسها الوطني، وانطلاقاً من حرصها على الإسهام في سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، ودعم وتنمية مجتمع المزارعين والترويج لمنتجاتهم، وتوفير مساحات عرض في منافذها لبيع منتجات المزارعين المواطنين، بما يساهم في تعزيز العائد الاقتصادي لهم، وتشجيعهم على الزراعة، ورفع مساهمة الزراعة الوطنية في منظومة الأمن الغذائي، حيث تعد تعاونية الاتحاد أول منفذ بيع في دولة الإمارات، ومنذ عام 2009، تعمل على تسويق منتجات الزراعة المائية، التي باتت توجهاً جديداً للدولة، وما زالت تعاونية الاتحاد الجهة الوحيدة في الدولة التي تسوق لتلك المنتجات.

وحول التسهيلات التي تقدمها تعاونية الاتحاد قال: إننا نعمل على تسهيل الإجراءات والتعاقدات مع مزارعي المنتجات المائية، كما تصرف المستحقات المالية لهم بشكل أسرع مقارنة مع باقي الموردين، ومنحهم أولوية الشراء، إضافة إلى أننا نخصص مساحات للعرض مجاناً لتلك المنتجات، وتم منح المزارعين المستفيدين من برنامج «زرعي» حزمة من المزايا والتسهيلات التي تمكنهم من الاستمرار في الإنتاج ومنافسة المنتج الأجنبي الذي لا يتمتع بأي مزايا إضافية عن المنتجات الوطنية التي تنتجها مزارع برنامج زرعي.

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توجيه السوق



في حين قال وليد المغربي، مدير المشتريات والعمليات في جمعية الإمارات التعاونية بدبي، إن المستهلك الواعي قادر على تحريك دفة الاقتصاد وتوجيهه حسب رغباته، وهذا ما يحدث حالياً في السوق، حيث إن زيادة الإقبال على شراء المنتجات المحلية، جعلت منافذ البيع والتعاونيات تزيد من تعاقدها مع المزارع في الدولة، وتوسعة أماكن العرض الخاصة بتلك المنتجات بنسبة تتراوح من 15-20%، في ظل زيادة الطلب عليها الذي ارتفع إلى 40%، مع تراجع الاستيراد من الدول الأوروبية بالتحديد.

وأشار إلى أن هناك العديد من المزايا لجائحة «كورونا»، أهمها ارتفاع مدى ثقة المستهلك بالمنتج المحلي، الذي أثبت قدرته على منافسة المستورد، من حيث الجودة وسرعة توصيله للأرفف، ومطابقته للمواصفات والمقاييس الإماراتية، في ظل تشديد الرقابة من الجهات المختصة على السوق والمزارعين في آن واحد، الأمر الذي عزز ثقة المستهلك تجاه ما يوفره التجار من المزارع المحلية.



إيجابية التنافس



في المقابل، أوضح مسؤولو المزارع المحلية أن التنافس فيما بينهم نتج عنه توفير منتجات ذات جودة عالية، ما أسهم في زيادة ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي، حيث أكد عيسى خوري، مدير عام ميراك للاستيراد والزراعة العضوية، أن الزيادة المضطربة التي نشهدها بالمنتج المحلي ترتفع يوماً بعد يوم، في ظل تراجع الاستيراد من بلدان أوروبية، ما سبب زيادة في الإقبال على المنتج المحلي بنسبة تتراوح من 30-40%، ما يصب في مصلحة المزارع والمستهلك على حد سواء، خاصة مع تداعيات وباء «كورونا»، وتخوف الكثير من تناول منتجات مستوردة.

وقال إن ارتفاع حدة التنافس بين المزارعين لتوفير منتجات ذات جودة عالية، أسهم في توفير أصناف عدة للنوع الواحد من الخضار، مثل الطماطم والفلفل وغيرهما، ما دفع بعض منافذ البيع إلى ابتكار وسائل تسويقية، وتخصيص أماكن عرض للمنتج المحلي مع زيادة مساحته، حرصاً منها على جذب الأيدي الشرائية وتحفيزها لشراء منتج لم يمر على قطفه سوى ساعات، على عكس المستورد منه الذي يستغرق أياماً في النقل والتخزين، وبالتالي يفقد خصائص غذائية مهمة.

وتوقع أن يدخل إلى قطاع الزراعة سواء التقليدية، أو العضوية، مستثمرون جدد خلال الفترة المقبلة، لعدة عوامل، منها القرارات التي اتخذتها الجهات الحكومية في توصيل مياه محلاة للمزارع بمختلف مناطق الدولة، ما يعني التوفير على المزارعين كلفة تحلية المياه، كذلك تخصيص أماكن عرض جاذبة في المنافذ الكبرى، ومنحها الأولوية مقابل المستوردة.



سد الفجوة



أما المهندس سمير الكاشف، مدير مجموعة مزارع خيرات العضوية، فقال إن المنتج المحلي تمكن من سد فجوة غياب الأصناف المستوردة من بلدان تفشى فيها وباء كورونا، ما جعله يتربع على أرفف العرض بالتعاونيات والمنافذ الكبرى، ويشهد إقبالاً واسعاً من المستهلكين، لإيمانهم بصحة تناوله، وخلوه من متبقيات المبيدات والمواد الكيماوية. وتابع أن طلب التجار والتعاونيات على كميات وأصناف الخضار والفواكه أصبحت في تزايد، ما دفع أغلبية المزارعين إلى توسعة نطاق الأماكن المزروعة، بل واللجوء للبيوت الزجاجية، من أجل تلبية الطلب الذي أصبح في سباق مع العرض، خاصة أن الإنتاج بالعادة يتراجع في فترة الصيف لارتفاع درجات الحرارة، إلا أن وباء كورونا أسهم في إثبات قدرة المنتج المحلي على الحلول مكان المستورد، وزيادة ثقة المستهلكين به، ما نتج عنه زيادة في الإنتاج بنسبة تفوق 50%، تلبية لاحتياجات السوق.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعة الرقعة الزراعية بنسبة 40%، من أجل مواصلة توفير المنتجات بشتى الأصناف، وطوال العام، في ظل تصاعد الطلب عليها، وكخطوة احترازية من استمرار تداعيات كورونا، حيث إنه في الوقت الراهن يتم إنتاج نحو 60 صنفاً من الخضار والفواكه، كما تتم دراسة خدمة التوصيل للمنازل، لزيادة الطلب من قبل المستهلكين على أغلبية المنتجات، لكونها آمنة على الصحة العامة، لأننا نستخدم بذوراً عضوية ليست معدلة وراثياً، إضافة إلى السماد العضوي.



ذكاء اصطناعي لزيادة الإنتاج



أكد المهندس إبراهيم العبيدلي، مؤسس «مؤسسة أرضية الإبداع للحلول المعلوماتية»، وعضو مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن جائحة «كورونا» تعد فرصة مناسبة للتحول إلى الزراعة عبر الذكاء الاصطناعي، والتي تعتمد على التقنيات الحديثة، وإنترنت الأشياء، من أجل زيادة الناتج المحلي، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب عليه، في ظل ارتفاع ثقة المستهلك به، لعدة أسباب وعلى رأسها التخوف من المنتجات المستوردة وإمكانية نقلها للفيروس.