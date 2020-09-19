حمدان بن محمد يرثي راشد بن محمد بأبيات شعرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نشر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، عبر «تويتر» أمس، مقاطع من قصيدته في رثاء أخيه الراحل الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة ذكرى وفاته التي توافق يوم 18 سبتمبر.

تحمل القصيدة عنوان «كلمة أخي»، وهذه الأبيات المختارة:

الصّاحب في لحظة غضبه يضيع طيبه في رداهْ

يبيع حبّك بأرخص الأثمانْ مهما تخدمَهْ

وأخوك ما يقدر يبيعه لأنّه اصلاً ما شراهْ

خُلق وحبّك وسط خفّاقه ويجري في دمَهْ

يزعل لكن لا قلت له يا خوي يحتضنك برضاهْ

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دائم أحاسيس الأخوّة بالمحبّة تلهمَهْ

كلمة أخي من فم أخي أجمل ما تنطقه الشّفاهْ

لأنّ منبعها خَفوقه قبل ينطقها فمَهْ



سيرة عطرة



«رحم الله» الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وأسكنه فسيح جناته، هكذا تردد نفوس وقلوب وعقول شعب الإمارات والمقيمون على أرضها الطيبة، في الذكرى الخامسة على رحيل المغفور له بإذن الله، الذي كان فخراً ورمزاً عربيّاً، إذ تعطر سيرته ربوع الإمارات.

ولعل ذكرى وفاته، طيب الله ثراه، التي تصادف يوم 19 سبتمبر، فرصة نستحضر فيها سيرته العطرة، وإنجازاته التي ما زالت باقية في النفوس، يعتز بها كل مواطن ومقيم.

وفي وقفة مع ميلاده طيب الله ثراه، نجد أن الشيخ راشد ولد في دبي في 12 نوفمبر 1981، وهو أكبر أبناء صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، إذ درس راشد في دبي وتخرج في مدرسة راشد الخاصة، قبل أن ينتقل إلى أكاديمية «سانت هيرست» ويتخرج فيها عام 2002.

كان المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن محمد، رياضياً من الطراز الأول، وشاعراً متألقاً رفيعاً، وكان ولياً للعهد يتحمّل كل مسؤولياته، وفارساً من فرسان الحلبات.

حل رحمة الله عليه، بالمركز الثاني في سباق ويكلوهيلز بإيرلندا، في 1 يوليو 1998، وتوّج بطلاً لبطولة «ليزنبيرج» الدولية للتحدي لمسافة 130 كلم بسويسرا في أغسطس 1998، وحصل على الميدالية الذهبية خلال بطولة أوروبا المفتوحة للناشئين في دوناشاجن بألمانيا، ولقب بطولة إيطاليا للقدرة مسافة 160 كلم في عام 2000، وانتزع كأس آل مكتوم للقدرة بإيرلندا لمسافة 200 كلم، في يوليو من العام نفسه، وفي أكتوبر من العام نفسه أيضاً، توج بطلاً لسباق بيزاليو لمسافة 102كلم بإسبانيا.



فارس قدير



وفي سبتمبر 2001، انتزع الميدالية الذهبية في مسابقة الفردي ببطولة أوروبا المفتوحة للقدرة، وتوج بطلاً لسباق جائزة رئيس الدولة للقدرة بأستراليا لمسافة 200 كلم على مدى يومين. وفي مايو 2002، فاز بلقب بطولة طيران الإمارات للقدرة. وشهدت إيطاليا تتويجه بلقب بطولة كوستا سميرالدا «ماسترز» لمسافة 120 كلم، وتوج بطلاً لسباق فرنسا للقدرة لمسافة 160 كلم، في مدينة لابول الفرنسية عام 2003.

تصدر، رحمة الله عليه، ترتيب الفرسان في جائزة الإمارات العالمية لسباقات القدرة، موسم 1998-1999، وكان بطلاً لفرسان العالم، بعد أن تصدر التصنيف العالمي لفرسان القدرة، في الموسم ذاته، ونال الميدالية الذهبية في أسياد الدوحة، لذلك أسماه العالم «بطل الأسياد» أو«سيد الأسياد»، ونال على المستوى الفرقي الميدالية الذهبية في ديسمبر 2006، تولى منصب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية في 2008،

وبلغ عدد المسابقات التي شارك فيها 159 سباقاً، وحصل على المركز الأول 25 مرة والثاني 32 مرة والثالث 13 مرة. وفي صباح يوم السبت 19 سبتمبر 2015، أعلنت إمارة دبي وفاة الشيخ راشد، عن عمر يناهز 34 سنة. رحمه الله وأسكنه الله فسيح جناته.