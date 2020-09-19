الصين تجري مناورات عسكرية رداً على نشاط أمريكي بتايوان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الصين، أمس الجمعة، أنها باشرت مناورات عسكرية قرب تايوان؛ رداً على زيارة وزير أمريكي للجزيرة، التي تعدها بكين إقليماً صينياً، في حين انتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو «الصخب العسكري» الصيني، وقال: «لقد أرسلنا وفداً لحضور مراسم دفن (الرئيس الراحل لي تينغ-هوي) وردّت بكين بإثارة صخب عسكري. سأترك الأمر عند هذا الحد»، بينما حث مكتب رئيسة تايوان الصين على التحلي بضبط النفس وقال إن سلوكها العدواني في الآونة الأخيرة في مضيق تايوان والمنطقة المحيطة لا يخدم صورة بكين على الساحة الدولية.

وبلغ التوتر الصيني - الأمريكي أوجه في الأشهر الأخيرة؛ بسبب جملة من المسائل من هونج كونج إلى التجارة مروراً بكوفيد-19 والأويجور، وتطبيق «تيك توك». ويحكم الصين وجزيرة تايوان نظامان مختلفان منذ أكثر من 70 عاماً، إلا أن بكين لا تزال تعد الجزيرة جزءاً من الصين، فيما تعارض بالتالي زيارات مسؤولين أجانب لتايبيه؛ حيث ترى أنها تضفي شرعية على السلطات التايوانية.

ووصل مساعد وزير الخارجية الأمريكي للتنمية الاقتصادية والطاقة والبيئة، كيث كراش، الخميس، إلى تايوان؛ حيث يشارك السبت في تكريم للرئيس التايواني الراحل لي تينغ-هوي. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، رين غوكيانغ: «باشر الجيش، مناورات عسكرية قتالية قرب مضيق تايوان». وأوضح: إنها «مناورات مشروعة وضرورية؛ لضمان سيادة الصين ووحدة أراضيها، واتُخذت رداً على الوضع الحالي في مضيق تايوان».

(وكالات)