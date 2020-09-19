مقتل جنديين تركيين في هجوم كردي شمالي العراق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

قتل جنديان تركيان، وأصيب آخر، أمس الجمعة، في هجوم بالصواريخ لمقاتلين أكراد على قاعدة عسكرية في شمالي العراق، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع التركية، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أن انفجاراً حدث في قاعدة «سبايكر» الجوية الواقعة في شمالي البلاد، بينما اعتقلت القوات الأمنية ثمانية متهمين بالإرهاب في محافظتي ميسان وصلاح الدين، في وقت انفجرت عبوة ناسفة عند معهد لتعليم اللغة الإنجليزية في مدينة النجف، عاصمة المحافظة، بينما تظاهر عشرات العراقيين امام السفارة الفرنسية في بغداد احتجاجاً على إعادة صحيفة «شارلي ايبدو» نشر رسوم مسيئة للرسول الكريم، محمد صلى الله عليه وسلم.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن عناصر من حزب العمال الكردستاني شنوا هجوماً بقذائف صاروخية على قاعدة عسكرية للجيش التركي في ما تسميها منطقة «عملية مخلب النمر»، مساء أمس الأول الخميس، ما أدى إلى مقتل جنديين، وإصابة آخر. وكانت مصادر كردية أفادت، ليل أمس الاول الخميس، بخرق الطائرات التركية مجدداً الأجواء العراقية وقصف قرية كردية حدودية.

من جهة أخرى، قالت الخلية الإعلام الأمني في بيان، أن «الانفجار في قاعدة سبايكر ناجم عن انفجار كدس للعتاد يحتوي على عبوات ناسفة مختلفة الأنواع»، مشيرة الى أن سبب الانفجار هو سوء عملية التخزين بحسب قيادة عمليات صلاح الدين. وكان مصدر أمني ذكر أن «انفجاراً لم تعرف طبيعته وقع داخل بناية متروكة تحتوي على مخلفات حربية في قاعدة سبايكر».

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وفي بيان آخر، ذكرت الخلية في بيان، أن «قوات الرد السريع اعتقلت أحد المطلوبين بموجب قانون الإرهاب في قضاء طوزخرماتو بمحافظة صلاح الدين، كما ألقت القبض على خمسة متهمين في القضاء ذاته». وأضافت الخلية ان هذه القوات اعتقلت متهمين آخرين مطلوبين للقضاء في محافظة ميسان.

على صعيد آخر، قالت شرطة النجف في بيان صحفي مقتضب، إن «عبوة ناسفة استهدفت معهداً لتعليم اللغة الإنجليزية، ولا توجد هناك أية خسائر بشرية». والمعهد هو مركز أهلي لتعليم اللغة الإنجليزية وغير تابع للحكومة العراقية ولا لأي منظمة أمريكية، فقط يحمل اسم «الأمريكي».

وحذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من إدخال العراق في «نفق مظلم»، جراء استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية، داعياً إلى اتباع السبل السياسية والبرلمانية لإنهاء ما وصفه ب«الاحتلال». وقال الصدر في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «لا أجد مصلحة من إدخال العراق في نفق مظلم، وفي أتون العنف، ولا أجد من المصلحة استهداف المقرات الثقافية والدبلوماسية».

في غضون ذلك، تظاهر نحو 150 شخصاً أمام السفارة الفرنسية في بغداد، امس الاول الخميس، احتجاجاً على إعادة نشر صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري رسوماً كاريكاتيرية تمثّل النبي محمداً، صلى الله عليه وسلم. ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات كتب عليها «الإٍساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست حرية تعبير» و«لبّيك يا رسول الله»، واحتشدوا قرب مبنى السفارة في شرقي العاصمة.