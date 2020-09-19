هيئة البيئة: إحالة 11 منشأة ومشروعاً للقضاء

كشفت هيئة البيئة - أبوظبي عن تحرير محاضر ضبط وإحالة قضائية لأكثر من 11 منشأة ومشروعاً خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسبب أنشطتهم في تلوث البيئة ولإخفاقهم في تطبيق الإجراءات التصحيحية المناسبة.

قال أحمد محمد الوهيبي، رئيس وحدة الامتثال والتدقيق البيئي، لقطاع الجودة البيئية في الهيئة ل«الخليج»: راقبت الهيئة الأداء البيئي للمنشآت والمشاريع عن طريق تواجد دوريات المفتشين في المناطق الصناعية والتجارية والمشاريع التطويرية لرصد أي مخالفات بيئية وأيضاً تطبيق نظام التفتيش عن بعد لمراقبة وتقييم الامتثال البيئي وتقديم الدعم لتصحيح المخالفات البيئية، حيث تم خلال النصف الأول من العام الجاري إنجاز 167 دورية للمراقبة البيئية و549 تفتيشاً شملت 338 عملية تقييم للامتثال البيئي عن بعد (التفتيش عن بعد).

وأضاف: أظهرت البيانات تحسن الأداء البيئي للمنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية وذلك نتيجة انخفاض معدلات الإنتاج وتقليل العمالة، حيث لوحظ انخفاض كبير في أعداد المخالفات البيئية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 84% حيث بلغت أعداد المخالفات 556 مخالفة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019 والذي بلغت أعداد المخالفات 3579 مخالفة.

وأرجع الوهيبي انخفاض المخالفات إلى تأثر المنشآت الصناعية والمشاريع التطويرية بالإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مشيراً إلى إجراء الهيئة استطلاعاً لتقييم مدى تأثير فيروس كورونا المستجد في العمليات والأنشطة الصناعية والتجارية والمشاريع التطويرية.