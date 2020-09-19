تقنيات جديدة لمعالجة المرضى في «دبي للعلاج الطبيعي»

أكد يوسف الزرعوني مدير مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل التابع لهيئة الصحة بدبي، أن الخدمات المقدمة في المركز مقتصرة على المرضى الخارجيين فقط، وهناك خطة استراتيجية للهيئة لإضافة خدمات للمرضى الداخليين، والمقيميين. لافتاً إلى إجمالي عدد الزيارات خلال العام الماضي وصل إلى 28467، أما إجمالي عدد المتعاملين فقد وصل إلى 8294، واعتمد المركز تقنيات جديدة ستستخدم لمعالجة المرضى، تتمثل في جهاز المشي الروبوتي، وتقنية البرولوثيربي (علاج الحقن التجديدي)، والعلاج المائي والسباحة العلاجية.

وقال إن أكثر الحالات المترددة على المركز من فئة (الإصابات العضلية والهيكلية، كبار السن، أصحاب الهمم ومن فئة الأطفال)، وعليه فإن الهدف الأساسي من العلاج الطبيعي هو تحسين وتطوير مجالات الحياة لهذه الفئات عبر الوقاية، العلاج، التأهيل والدمج المجتمعي، كما أن العلاج الفيزيائي طريقة تفاعل بين الأطباء والمرضى تعتمد على تقييم الأطباء لحركة المرضى، ومن ثم تشخيص الحالة للبدء بخطة العلاج.

وأكد أن عدد الزيارات للمركز تتراوح ما بين 1314 إلى 2927 في الشهر الواحد، حيث تقل عدد الزيارات في مواسم معينة مثل شهر رمضان، ومواسم السفر، وتتوفر في المركز حديقة داخلية تحتوي على العديد من الأجهزة الرياضية التي تستخدم بعض الأحيان في الخطة العلاجية للمرضى، وهذا بدوره يساعد على تحسين نفسية المرضى ورفع شعور التوتر والقلق والاكتئاب عنهم، ما ينعكس ايجاباً على حالتهم الصحية وسرعة الاستجابة للعلاج.