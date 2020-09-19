شكرا لقرائتكم خبر عن الصايغ.. حبيــب الشعــر والصحافــة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: علاء الدين محمود

اختتمت أمس الأول على منصة «زووم»، الجلسات الافتراضية لملتقى «حبيب الصايغ.. سيرة الحداثة والتجديد»، الذي تنظمه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وتحدث في الجلسة كل من: سمر روحي الفيصل بورقة حملت عنوان: «نثر الصّايغ، قراءة في المقالات»، و د. خالد عمر بن ققة، الذي حملت ورقته عنوان «حبيب الصايغ.. الإعلامي المخترق والشاعر المحترق»، و د. خليفة ياسين بن عربي ببحث بعنوان «ثنائيّة الذات والمكان في شعر حبيب الصايغ.. قراءة في نصوص قصائد عن البحرين»، فيما حملت مداخلة الشاعر أحمد الشهاوي عنوان «حبيب الصايغ: سيرة الشَّاعر في نصِّهِ»، وجاءت شهادة الشاعر يوسف أبو لوز، بعنوان «حبيب الشعر»، ومداخلة نقدية من د. وجدان الصايغ، وقدم الشاعر محمود نور قراءة لباقة من أشعار حبيب الصايغ، وأدارت الجلسة د. بروين حبيب.

اتسمت الأمسية بحيوية كبيرة، أثارها نقاش محتدم بين المتداخلين حول أيّهما أعلى قيمة في حياة الصايغ، الصحافة أم الشعر؟، غير أن الجميع قد اتفقوا على الأهمية والقيمة الإبداعية العالية لكل من الحقلين في حياة الشاعر الكبير.

بدايات

في المستهل، تحدث الناقد سمر روحي الفيصل، مركزاً حديثه على الإعلام في حياة حبيب الصايغ، وذكر أن الراحل قد بدأ حياته صحفياً ومات وهو صحفي، حيث انصرف في حياته للعمل من أجل الصحافة، وكتب العديد من المقالات التي لم تجمع في كتاب، وهي، مع مراعاة الحذر المنهجي، ذات طبيعتين: مضمونية ذاتية، وفنية، فجميع مقالات الراحل ذات مضمونية واحدة نابعة من رؤيته للأفكار التي جعلها محور مقالاته التي اهتم فيها، بصورة رئيسية، بقضايا وطنه وشعبه، وكذلك بالوطن العربي، وفي كل تلك الكتابات الصحفية تبرز شخصيته في كيفية التعبير عن أفكاره، فهو أديب المقالة الذاتية؛ لذلك نلاحظ أن الرؤية الذاتية لدى الصايغ الصحفي، هي ذاتها لدى الصايغ الشاعر، فهو شخصية حالمة، حلم بالتغيير والأمن والاستقرار، فليس صحيحاً أن حبيب الشاعر مختلف عن الصحفي.

خالد عمر بن ققة، ذكر أن من يستمع أو يطلع على قصائد الصايغ اليوم سيجده حياً، فالقراءة نوع من الحياة، وفي هذا السياق، فإن الحزن على رحيل الصايغ يصبح دون معنى، إذا لم يتحول إلى حالة نقاشية تتعاطى مع إرثه الإبداعي ومنجزه الفكري الكبير، فقد كان الصايغ متفاعلاً مع الأحداث التي تعيشها الإمارات والخليج، ومعظم الدول العربية، ويحمل الهمّ الثقافي، كما يملك كاريزما خاصة، وهو صاحب جرأة في اتّخاذ أيّ قرار يتعلق بالثقافة، كما أنه يدافع بشراسة عن الأفكار التي يؤمن بها.

وأشار ابن ققة، إلى حمولة الرفض في كتابات الصايغ، وذكر أن نصوصه احتوت على تمرد جميل على مستويي المقالة الصحفية والنص الشعري، وهو رفضٌ ذو هدف، خاصة في مقالاته؛ حيث ينطلق من تصورات وأفكار خارج القواعد المعتمدة والمعهودة، فهو كائن إعلامي بامتياز.

جدلية

ومن جانبه، انعطف خليفة ياسين بن عربي، بالحديث نحو علاقة الراحل الكبير بدولة البحرين من خلال نصوصه، فقد كتب سبع قصائد شعرية عن مملكة البحرين؛ حيث كان يحاول أن يؤسّس لبعد جديد في سياق التعبير عن ذاته ضمن جغرافيّة أخرى غير وطنه الأصل، حيث إن اختلاف الأمكنة يؤدّي بالفعل إلى تغاير الرّؤية، وتلك هي عين الجدليّة الّتي تحكم الشّاعر بالمكان، حيث كانت النصوص التي خصصها للبحرين نابعة من رؤية فلسفية تتعاطى مع البعد المكاني، فلكل جزء من الأرض روحية خاصة، لكنه رصد في ذات الوقت ذلك التشابه الكبير بين البحرين والإمارات ثقافة وإرثاً وشعباً.

كبرياء

وتتبع الشاعر يوسف أبو لوز أثر السمات الجمالية والإبداعية في شعر الصايغ في جميع الأنماط التي طرقها من شعر عمودي أو تفعيلة أو نثر، وأكد أن التنوع كان عنواناً للراحل، فهنالك أكثر من صايغ: الكاتب الصحفي، والناثر، والمثقف والإداري، وهنالك حبيب الصديق لكل ما هو شعري، سواء شعرية الكتابة، أو النص، أو شعرية الشخص نفسه منتج الكتابة، ولكن يبقى الأهم من خلال هذا التعدد هو حبيب الشاعر، ذلك المبدع في مجال القصيدة العمودية المنظمة المتماسكة المقنعة، وهو أيضاً شاعر قصيدة التفعيلة المنتمية تاريخياً ووزنياً وعروضياً إلى القصيدة العمودية الخليلية، وهو كذلك شاعر القصيدة النثرية الخارجة على الوزن، لكنها المنضبطة في وزنها الداخلي.

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وأشار أبو لوز إلى أن صاحب «قصائد على بحر البحر»، و«كسر في الوزن»، يحمل في ذاته الكاتبة كبرياء الشاعر الخلاق الذي يذهب نحو اقتراح بحر شعري جديد هو «بحر البحر»، ولو من الناحية الرمزية، فهو أيضاً الشاعر الكبريائي الذي يستدرجك إلى فحص شعره بحثاً عن الكسر في الوزن، فلا تجد كسراً بالمرة؛ حيث يصل خطأ كسر الوزن عند الصايغ، إلى اعتباره خدشاً للكرامة.

ووصفت الناقدة وجدان الصايغ الراحل بأنه أذاب نفسه في خارطة العالم العربي؛ حيث ظل في أشعاره ينسب نفسه لكل قطر من الأقطار العربية، وهو ما يؤكد الشعور المتفاعل بالقضايا القومية.

وفي ختام الأمسية قرأ الشاعر محمود نور عدداً من قصائد حبيب الصايغ، لكنه ابتدر الإلقاء بقصيدة في رثائه، قال فيها:

سَلامٌ على جَفْنِكَ النَّائِمِ

سَلامٌ على روحِكَ الهائِمِ

سَلامٌ على مَنْ وُرِي بالثَّرَى

ومدَّ الرُؤى في المَدَى الحائِمِ

سَلامُ الرِّضا في مَقامِ الرِّضا

على المُسْلمِ المُؤْمِنِ الصَّائِم

سيرة النصوص

لفت الشاعر أحمد الشهاوي إلى أن من يطالع قصائد الصايغ فهو لاشك سيكتشف سيرته الذاتية داخل تلك النصوص الشعرية خاصة في نصيه «كسر في الوزن»، و«أسمي الردى ولدي»، وفي هذا النص الأخير يحوّل الصايغ كل ما يراه من صور في الحياة إلى سيرة ذاتية، وهذا تقليد عربي قديم، فالشاعر ينحاز إلى ذاته، وعلى الرغم من أن الأغلبية من الشعراء لا يكتبون سيرتهم، فإنها، أي السيرة، تتجول في ثنايا نصوصهم الإبداعية، فالكتب الشعرية المتعددة لكل شاعر تشكل كتاباً واحداً، ولو أن أحد الكتاب أو المؤرخين أراد استخراج قصة حياة الصايغ من أشعاره لما احتاج لكثير من العناء، فالسيرة عند الراحل تحضر شعراً، بل إن مقطعاً شعرياً واحداً يمثل سيرة حياة كاملة.