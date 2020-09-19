الهلال الأحمر الكويتي تنشئ مخيما جديدا لمتضرري فيضانات السودان

وقالت الجمعية إنها أنشأت مخیما ثالثا في ولایة نھر النیل شمال العاصمة الخرطوم، فيما أكد رئیس بعثة الھلال الأحمر الكویتي، عبدالرحمن العون في تصریح لوكالة الانباء الكویتیة "كونا"، أمس الجمعة، إن الجمعیة بدأت توزیع المساعدات الغذائیة والإیوائیة على نحو 100 أسرة في منطقة (شندي) بولایة نھر النیل بالتعاون مع الھلال الأحمر السوداني.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأشار العون إلى أن المنطقة تعرضت لخسائر كبیرة بعد أن غمر النیل اراضي زراعیة واسعة مما افقد الاھالي زرعھم وحیواناتھم، مضيفا أن الھلال الأحمر الكویتي كان أول الواصلین لھذه المنطقة مشیرا إلى أن فرق الجمعیة ستعود إلیھا مرة أخرى بعد وصول مزید من المساعدات منتصف الأسبوع عبر الجسر الجوي الكویتي.

وأفاد العون بأن المحطة القادمة للجمعیة ستكون ولایة البحر الأحمر شمال شرق السودان لتواصل تقدیم المساعدات للمتضررین من السیول والفیضانات.

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وأعلن الدفاع المدني السوداني، اليوم الجمعة، عن وفاة 121 شخصا بسبب الفيضانات والسيول، ولفت في مؤتمر صحفي عقد اليوم إلى أن أضرار كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية في عدد من الولايات بالسودان.

​وأكد الدفاع المدني السوداني أنه يعمل على تطويق الكارثة بالوسائل المتاحة لديه، ​وأشار إلى أن استمرار هطول الأمطار مازال يسبب أضرارا.

ويعيش السودان منذ أيام عدة على وقع سيول وفيضانات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة، بحسب ما أكد عدة مسؤولين في الدولة، ما دفع مجلس الأمن والدفاع إلى إعلان حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت عددا من الولايات السودانية.