شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة عن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين.. مهلة 4 سنوات في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: منحت هيئة تقويم التعليم والتدريب كادر المعلمين والمعلمات مهلة 4 سنوات لمن لم يجتاز اختبار الرخصة المهنية. وبحسب صحيفة “الميدان التعليمي”، فإن المهلة تشمل من ليس لديه اختبار كفايات سابق خلال وقت صدور دليل ضوابط الرخصة. وحددت الهيئة رسوم اختبار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية بـ (300ريال) وفق التالي: – (200ريال) لاختبار الرخصة بقسميه (العام والتخصص)، و(100ريال) لإصدار الرخصة أو تجديدها أو ترقيتها، بينما تبلغ تكلفة إعادة الاختبار: (100ريال) للعام، و(100ريال) للتخصص.

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