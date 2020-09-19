الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر من جماعة "أنصار الله" في كمين بمأرب

القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن "قوات الجيش نفذت كميناً محكماً لمجموعة من عناصر الحوثيين في جبهة المَخَدّرة (شمال غربي مَأَرِب)، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم".

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وأشارت الوزارة إلى "استهداف مقاتلات التحالف العربي، تجمعات وتعزيزات للحوثيين في جبهة نَجَد المَجّمعَة (مديرية رَحَبَة) جنوبي مَأَرِب، ما ألحق خسائر بهم في العدد والعدة".

في وقت سابق اليوم، أعلن الجيش اليمني مقتل أكثر من 15 عنصراً من جماعة الحوثيين، وإصابة آخرين خلال معارك في جبهة نَجَد المَجّمعَة جنوبي مَأَرِب.

من جهة ثانية، قال تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين، إن مقاتلات التحالف نفذت 10 غارات على مديرية رَحَبَة، وشنت 7 غارات أخرى على مديريات مَدَغَل ومَجزَر وصُرّوَاح شمال وغربي مَأَرِب.