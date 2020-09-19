شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس محاكمة ناصر الخليفى فى قضايا فساد فيفا وموعد انتهاء المحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نور الدين الفريضي، موفد قناة العربية بسويسرا، أن آخر ما توصلت إليه المحاكمة الخاصة بناصر الخليفى، أن هناك مخالفات خاصة بحقوق بث المباريات وملف كأس العالم، مشيرا إلى أن الخليفى متورط فى تقديم رشوى عبارة عن فيلا فاخرة للأمين العام الأسبق للاتحاد الدولى لكرة القدم مقابل الحصول على حقوق بث دورتين لبطولة كأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة mbc مصر: "الأمين العام الأسبق أعلن عن رغبته في شراء تلك الفيلا التي دار الحديث عنها، فيسافر ناصر الخليفي إلى الدوحة من أجل إتمام الصفقة، وقد تم التحقيق في هذا الأمر من قبل المحكمة خلال محاكمة الخليفي، وفي الرابع من ديسمبر 2013، أنشأ ناصر الخليفي شركة عقارية في قطر وتلك الشركة هي التي أتمت شراء الفيلا، ويديرها محامي في قطر وهو بمثابة أخ لناصر الخليفي".

وتابع قائلا: "أتوقع أن تنتهي تلك القضية في نهاية أكتوبر أو خلال هذا العام، وأن ما حدث على مدار 3 أيام خلال تغطية تلك القضية كان هناك شخصا ما له جنسية عربية كان يصورنا خلال التغطية".