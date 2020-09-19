شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يدين محاولة الحوثيين ضرب أهداف مدنية فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان مجلس التعاون محاولة الحوثيين ضرب أهداف مدنية في السعودية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وقال مجلس التعاون الخليجى : "ندعم جميع خطوات السعودية لحماية أمنها"، ودعا مجلس التعاون المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته بشأن خزان صافر. ورحب مجلس التعاون الخليجي بموقف المجموعة الوزارية بشأن اليمن.

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