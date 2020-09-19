شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال تعلن عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصومال اليوم عن التوصل لاتفاق بين الحكومة الفيدرالية ورؤساء المحافظات بشأن الإعداد لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد ابتداءً من الأول من شهر نوفمبر المقبل.



وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن هذا الاتفاق جاء في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد في العاصمة مقديشو بين قادة الدولة الفيدرالية برئاسة الرئيس محمد عبد الله فرماجو ورؤساء 5 محافظات.

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وتضمّن الاتفاق تعيين لجنة انتخابية على المستوي الفيدرالي بالتعاون مع لجنة انتخابية لكل إقليم، وأن تبدأ خطط الانتخابات في الأول من شهر نوفمبر المقبل مع الحفاظ على حصة المرأة المحددة بـ 30%.



كما نص الاتفاق على أن تتولى مسؤولية الأمن في الانتخابات المقبلة الحكومة الفيدرالية وحكومات المحافظات والتعهّد بصيانة حرية التعبير بموجب الدستور المؤقت للبلاد وقانون الصحافة، وإعطاء وسائل الإعلام الفرصة لتقديم التقارير بحرية في مراكز الاقتراع وتجنب كل ما قد يعيق ممارسة المسؤولية الانتخابية.



وكان الرئيس الصومالي، قد عيّن في وقت سابق محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء في الحكومة الفيدرالية، وأوصى الرئيس فرماجو بتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد إلى الانتخابات، وبذل جهود كبيرة لتعزيز المكاسب الأمنية وإعادة بناء القوات المسلحة وتطويرها.