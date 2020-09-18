شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية في تعز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش اليمني، اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمينة أسقطت الطائرة المسيّرة الحوثية أثناء محاولاتها التحليق في سماء مديرية صبر الموادم، مشيرا إلى أنه عقب فحص حطام الطائرة المسيّرة تبيّن أنها إيرانية الصنع.

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