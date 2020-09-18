شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية اليوم الجمعة تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الإصابات 3 آلاف و731 حالة، وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 168 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 918.

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