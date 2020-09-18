إصابة أمني إثر استهداف رتل للتحالف بعبوة ناسفة شمالي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أصيب عنصر أمن، الجمعة، إثر هجوم بعبوة ناسفة استهدف رتلا منسحبا ينقل معدات التحالف الدولي، شمالي العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، في بيان، إن "رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنسحبة من العراق بواسطة شركات نقل محلية تعرض، اليوم، إلى انفجار بعبوة ناسفة في ناحية الإسحاقي بمحافظة صلاح الدين (شمال)".

وأوضح البيان أن "الانفجار تسبب بإصابة عنصر أمن بجروح طفيفة".

ويعد هجوم اليوم الثاني من نوعه خلال أقل من 24 ساعة، حيث تعرض رتل ينقل معدات التحالف الدولي لهجوم في محافظة بابل والديوانية (جنوب)، الخميس.

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وباتت مثل هذه الهجمات متكررة، منذ يوليو/تموز الماضي، لتضاف إلى أخرى صاروخية تستهدف سفارة واشنطن وقواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أمريكيين منذ أشهر طويلة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، فيما تتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراءها.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها "كتائب حزب الله" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في العراق، إذا لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصوت البرلمان العراقي في 5 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، رفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.