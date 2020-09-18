السودان.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 121

الخرطوم / أحمد عاصم / الخليج 365

ـ تضرر 770 ألف شخص في ولايات البلاد بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية

ـ المجلس القومي للدفاع المدني حذر من أن السودان يواجه "مشاكل التغيرات المناخية ونتوقع أن تستمر حتى 2030"

أعلن السودان، الجمعة، ارتفاع قتلى السيول والفيضانات إلى 121 منذ بداية الخريف يونيو/ حزيران الماضي.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام للمجلس القومي للدفاع المدني (يتبع وزارة الداخلية)، اللواء شرطة أحمد عمر سعيد، خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لطوارئ الخريف، بالعاصمة الخرطوم.

وقال سعيد: "ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 121 وفاة، و54 إصابة".

وأوضح أن "أسباب الوفاة تعددت، فمنهم 30 بانهيار المنازل، و80 غرقا، و8 بالصعق الكهربائي".

وكشف عن ارتفاع عدد المنازل المنهارة كليا إلى 40 ألفا و373، فيما تضررت 58 ألفا و14 بشكل جزئي.

وأشار إلى تضرر 97 ألفا و791 فدانا زراعيا، ونفوق 5 آلاف و980 من رؤوس المواشي.

ولفت سعيد إلى الانخفاض التدريجي في مستوى مياه نهر النيل، متوقعا هطل مزيد من الأمطار.

Advertisements

وذكر أن هطل الأمطار خلال الأيام الماضية تسبب بأضرار في ولايات القضارف وسنار والنيل الأزرق والنيل الأبيض.

وحذر من أن السودان يواجه "مشاكل التغيرات المناخية ونتوقع أن تستمر حتى 2030".

من جانبها، قالت رئيس اللجنة العليا لطوارئ الخريف، وزيرة التنمية الاجتماعية لينا الشيخ، إن السودان شهد معدلات غير مسبوقة للفيضانات والسيول لم ترها البلاد منذ 1912.

وأعلنت الشيخ، في المؤتمر ذاته، تضرر 770 ألف شخص في ولايات البلاد جراء السيول والفيضانات.

وثمنت جميع الجهود المبذولة من قبل المنظمات والدول الصديقة.

وكشفت الشيخ عن وصول 330 طنا من المساعدات الإنسانية إلى السودان، من دول صديقة لم تذكرها.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر/ تشرين الأول، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة سنويا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.