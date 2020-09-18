2760 إصابة.. المغرب يسجل أعلى حصيلة يومية بكورونا

الرباط / الخليج 365

أعلن المغرب، الجمعة، تسجيل 41 وفاة و2.760 إصابة بكورونا، تمثل أعلى معدل إصابات يومي بالمملكة منذ ظهور الفيروس فيها.

وأفادت وزارة الصحة المغربية، في بيان، بتسجيل 1.760 حالة تعاف من المرض.

يُذكر أن أعلى معدل إصابات يومي سابق سجله المغرب كان الخميس، وبلغ 2.488 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالفيروس، ارتفع إلى 97.264؛ بينها 1.755 وفاة، و76.690 حالة تعاف.

وفي سياق متصل، قررت الحكومة المغربية، تمديد إغلاق مدينة الدار البيضاء (شمال) 14 يوما إضافية، لتطويق رقعة انتشار الفيروس.

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وقالت الحكومة في بيان، مساء الجمعة، إنها "قررت تمديد إغلاق المدينة 14 يوما إضافية، إلى غاية 21 سبتمبر (أيلول) الحالي"، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأضافت أن القرار جاء بناء على عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم من طرف الجهات المختصة، وعلى توصيات "اللجنة العلمية والتقنية" (خاصة بكورونا).

ودعت المواطنين إلى التقيد بتوجيهات السلطات العمومية (المحلية)، والالتزام بتدابير الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وفي 7 سبتمبر، فرضت السلطات إغلاقا بالدار بيضاء، وفرضت عدة إجراءات فيها، بينها إغلاق المدارس، وإخضاع التنقل وسطها إلى رخص استثنائية، وغيرها.

يأتي ذلك، بعدما باتت المدينة تسجل منذ فترة، أعلى معدل إصابات يومي بكورونا في المملكة، حيث سُجل فيها اليوم، 11 وفاة و793 إصابة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.