احتجاج يمني على رفع علم "الانتقالي" في الرياض

عزيز الأحمدي / الخليج 365

قدم وزير يمني مستقيل، الجمعة، احتجاجا للسعودية بعد رفع علم في الرياض يرمز إلى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، المدعوم إماراتيا.

جاء ذلك في تغريدة لصالح الجبواني، وزير النقل المستقيل من الحكومة اليمنية، عبر حسابه على تويتر.

والجمعة، ظهر إلى جانب علم السعودية، علم آخر يرمز إلى المجلس الانتقالي الذي يسعى لانفصال الجنوب عن اليمن.

وقال الجبواني: "تقدمت باحتجاج للسفير السعودي (لدى اليمن، محمد آل جابر) وطلبت توضيحا"، بشأن "رفع عيدروس الزبيدي (رئيس المجلس الانتقالي) علما غير العلم اليمني في الرياض".

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وأوضح أن طلبه جاء "بعد أن رأى صمتا من حكومته التي لم تتخذ موقفا رسميا من الحادثة".

ولم يصدر تعليق من قبل السفير السعودي لدى اليمن حتى الساعة 18:20 ت.غ.

وبحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، فإن العلم ظهر خلال لقاء الزبيدي في الرياض، قيادات ما تسمى "الجالية الجنوبية بالسعودية ودول الخليج"، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قدم الجبواني استقالته إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي، إثر خلاف مع رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك، غير أن هادي لم يبت في الاستقالة حتى الآن.

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