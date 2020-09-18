قطر وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

إسطنبول / الخليج 365

بحث وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية، مع نظيره الإيطالي لورينزو غويريني، الجمعة، تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

جاء ذلك في اجتماع لهما، خلال زيارة يجريها العطية إلى إيطاليا (غير معلنة المدة)، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجرى خلال الاجتماع "استعراض العلاقات الثنائية، في المجالات العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها".

وعلى هامش الزيارة، شارك العطية في حفل تدشين سفن وزوارق مصنعة لمصلحة قطر في إيطاليا.

Advertisements

وذكرت الوكالة، أن العطية دشن سفينة من طراز "كورفيت" تحمل اسم "الزبارة"، وزورق الدورية "مشيرب"، خلال زيارته حوض بناء السفن الخاص بمصنع "فينكانتييري"، في مدينة موجيانو الإيطالية.

وتستعد قطر لتكون أول دولة خليجية تشغل غواصات بحرية وحاملة طائرات، في إطار سعيها لتعزيز قدراتها العسكرية.

وكانت مجلة "فوربس" الأمريكية، قد أعلنت سابقا، أن قطر "ستصبح أول دولة خليجية تشغل غواصات وحاملة طائرات"، بعد أن وقعت صفقة قيمتها 5 مليارات يورو مع شركة "فينكانتيري"، لبناء سفن حربية وغواصات متطورة، وإنشاء قاعدة بحرية خارجية.

وفي يونيو/ حزيران 2016، وقعت الشركة عقدا بقيمة 4 مليارات يورو مع وزارة الدفاع القطرية، لبناء سبع سفن سطحية في أحواض بناء السفن الإيطالية التابعة للمجموعة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.