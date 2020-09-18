شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 15 حوثيا في مواجهات مع الجيش اليمني بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل الجيش اليمني أكثر من 15 عنصرًا من مليشيات الحوثي وجرح آخرون في مواجهات، اليوم، بجبهة (نجد) المجمعة جنوب محافظة مأرب، وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية- أن الجيش اليمني خاض معارك عنيفة ضد مليشيات الحوثي الانقلابية؛ أسفرت عن مصرع أكثر من 15 حوثياً وجرح آخرين.



وفي السياق ذاته، نفذت قوات الجيش اليمني كمينا محكما لمجموعة من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة (المخدرة) أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا.



وتواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهداف تجمعات وتعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها وتكبدها خسائر في العدد والعدة.